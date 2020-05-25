Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 25 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 25 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 25 травня в Україні зафіксовано 21245 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 259 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 623, на щастя, вже одужало 7234 особи.
Статистика по областях станом на ранок 25 травня така:
Волинська область — 783 випадки;
Дніпропетровська область — 875 випадків;
Донецька область — 148 випадків;
Житомирська область — 641 випадок;
Закарпатська область — 1082 випадки;
Запорізька область — 415 випадків;
Івано-Франківська область — 1281 випадок;
Кіровоградська область — 478 випадків;
м. Київ — 2652 випадки;
Київська область — 1437 випадків;
Львівська область — 1360 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 832 випадки;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1434 випадки;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1121 випадок;
Харківська область — 912 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 364 випадки;
Чернівецька область — 3083 випадки;
Черкаська область — 391 випадок;
Чернігівська область — 131 випадок.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 25 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 410 288 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 643 тис. із них у США, понад 363 тис. – у Бразилії, 344 тис. у Росії, понад 260 тис.— у Великій Британії, понад 235 – в Іспанії, і понад 229 тис. в Італії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 2 млн. 169 тис. осіб уже одужали. Втім, 345 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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