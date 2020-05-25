Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 25 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 25 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 25 травня в Україні зафіксовано 21245 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 259 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 623, на щастя, вже одужало 7234 особи.

Статистика по областях станом на ранок 25 травня така:

Вінницька область — 892 випадки;

Волинська область — 783 випадки;

Дніпропетровська область — 875 випадків;

Донецька область — 148 випадків;

Житомирська область — 641 випадок;

Закарпатська область — 1082 випадки;

Запорізька область — 415 випадків;

Івано-Франківська область — 1281 випадок;

Кіровоградська область — 478 випадків;

м. Київ — 2652 випадки;

Київська область — 1437 випадків;

Львівська область — 1360 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 832 випадки;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1434 випадки;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1121 випадок;

Харківська область — 912 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 364 випадки;

Чернівецька область — 3083 випадки;

Черкаська область — 391 випадок;

Чернігівська область — 131 випадок.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 25 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 410 288 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 643 тис. із них у США, понад 363 тис. – у Бразилії, 344 тис. у Росії, понад 260 тис.— у Великій Британії, понад 235 – в Іспанії, і понад 229 тис. в Італії)

Понад 2 млн. 169 тис. осіб уже одужали. Втім, 345 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.