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ICTV / Ранок / Календар риболова на червень 2020 – коли добре клюватиме / 24.05.2020 10:12
24.05.2020 10:12
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Календар риболова на червень 2020 – коли добре клюватиме


Календар риболова на червень допоможе тобі вибрати день, коли риба найактивніше клюватиме.

Дотримуйся наших порад, і ти завжди повертатимешся з рибної ловлі додому з великим уловом.

Календар риболова на червень 2020

Найкращий кльов: 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29 червня

Хороший кльов: 1, 8, 13, 14, 23, 30 червня

Середній кльов: 2, 7, 15, 16, 17, 22 червня

Не клюватиме: 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 червня

Календар риболова на червень 2020

Молодий місяць сприяє хорошому кльову риби. Тож вирушати на риболовлю бажано саме в цей період. А от коли місяць піде на спад, клювання зменшиться.

Повний місяць також має вплив на кльов, і чимало рибалок вважають, що в таку ніч ловити рибу немає сенсу – все одно улову не буде.

Найкраще рибалити у той час, коли риба знаходиться в активному стані – на світанку, на заході сонця і коли на небі повний місяць.

А от уникати рибної ловлі бажано тоді, коли дме північний вітер.

Також по темі: Перевірка рибного відділу: що продають у магазині та чи можна це їсти Як відрізнити свіжу рибу від зіпсованої Обережно, ботулізм! Чому небезпечно купувати в'ялену рибу

Тепер ти знаєш, коли найкраще клюватиме у червні 2020 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати рибу в магазині.

Фото: Pixabay

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Теги: місячний календар
24.05.2020 10:12



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