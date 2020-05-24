Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 24 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 24 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 24 травня в Україні зафіксовано 20986 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 406 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 617, на щастя, вже одужало 7108 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 24 травня така:

Вінницька область — 889 випадків; Волинська область — 771 випадок; Дніпропетровська область — 869 випадків; Донецька область — 143 випадки; Житомирська область — 626 випадків; Закарпатська область — 1061 випадок; Запорізька область — 410 випадків; Івано-Франківська область — 1277 випадків; Кіровоградська область — 473 випадки; м. Київ — 2623 випадки; Київська область — 1419 випадків; Львівська область — 1333 випадки; Луганська область — 43 випадки; Миколаївська область — 280 випадків; Одеська область — 827 випадків; Полтавська область — 266 випадків; Рівненська область — 1417 випадків; Сумська область — 166 випадків; Тернопільська область — 1115 випадків; Харківська область — 910 випадків; Херсонська область — 177 випадків; Хмельницька область — 346 випадків; Чернівецька область — 3028 випадків; Черкаська область — 388 випадків; Чернігівська область — 129 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 24 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 313 852 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 622 тис. із них у США, 335 тис. у Росії, понад 347 тис. – у Бразилії, понад 258 тис.— у Великій Британії, понад 235 – в Іспанії, і понад 229 тис. в Італії)

Понад 2 млн. 112 тис. осіб уже одужали. Втім, 342 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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