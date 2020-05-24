Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 24 травня / 24.05.2020 10:15
24.05.2020 10:15
Поділитися

Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 24 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 24 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 24 травня в Україні зафіксовано 20986 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 406 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 617, на щастя, вже одужало 7108 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 24 травня така:

Вінницька область — 889 випадків;
Волинська область — 771 випадок;
Дніпропетровська область — 869 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 626 випадків;
Закарпатська область — 1061 випадок;
Запорізька область — 410 випадків;
Івано-Франківська область — 1277 випадків;
Кіровоградська область — 473 випадки;
м. Київ — 2623 випадки;
Київська область — 1419 випадків;
Львівська область — 1333 випадки;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 827 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1417 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1115 випадків;
Харківська область — 910 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 346 випадків;
Чернівецька область — 3028 випадків;
Черкаська область — 388 випадків;
Чернігівська область — 129 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 24 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 313 852 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 622 тис. із них у США, 335 тис. у Росії, понад 347 тис. – у Бразилії, понад 258 тис.— у Великій Британії, понад 235 – в Іспанії,  і понад 229 тис. в Італії)

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 2 млн. 112 тис. осіб уже одужали. Втім, 342 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
24.05.2020 10:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати