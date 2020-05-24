Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 24 травня
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 24 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 24 травня в Україні зафіксовано 20986 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 406 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 617, на щастя, вже одужало 7108 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 24 травня така:
Вінницька область — 889 випадків;
Волинська область — 771 випадок;
Дніпропетровська область — 869 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 626 випадків;
Закарпатська область — 1061 випадок;
Запорізька область — 410 випадків;
Івано-Франківська область — 1277 випадків;
Кіровоградська область — 473 випадки;
м. Київ — 2623 випадки;
Київська область — 1419 випадків;
Львівська область — 1333 випадки;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 827 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1417 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1115 випадків;
Харківська область — 910 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 346 випадків;
Чернівецька область — 3028 випадків;
Черкаська область — 388 випадків;
Чернігівська область — 129 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 24 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 313 852 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 622 тис. із них у США, 335 тис. у Росії, понад 347 тис. – у Бразилії, понад 258 тис.— у Великій Британії, понад 235 – в Іспанії, і понад 229 тис. в Італії)