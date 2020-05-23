Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 23 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 23 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 23 травня в Україні зафіксовано 20580 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 432 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 605, на щастя, вже одужало 6929 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 22 травня така:

Вінницька область — 853 випадки;

Волинська область — 759 випадків;

Дніпропетровська область — 865 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 618 випадків;

Закарпатська область — 1042 випадки;

Запорізька область — 403 випадки;

Івано-Франківська область — 1274 випадки;

Кіровоградська область — 466 випадків;

м. Київ — 2569 випадків;

Київська область — 1375 випадків;

Львівська область — 1285 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 821 випадок;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1368 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1108 випадків;

Харківська область — 892 випадки;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 329 випадків;

Чернівецька область — 2964 випадки;

Черкаська область — 387 випадків;

Чернігівська область — 127 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 22 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 213 557 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 601 тис. із них у США, 326 тис. у Росії, понад 330 тис. – у Бразилії, понад 255 тис.— у Великій Британії, понад 234 – в Іспанії, і понад 228 тис. в Італії)

Понад 2 млн. 58 тис. осіб уже одужали. Втім, 338 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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