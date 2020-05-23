Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 23 травня
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 23 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 23 травня в Україні зафіксовано 20580 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 432 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 605, на щастя, вже одужало 6929 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 22 травня така:
Вінницька область — 853 випадки;
Волинська область — 759 випадків;
Дніпропетровська область — 865 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 618 випадків;
Закарпатська область — 1042 випадки;
Запорізька область — 403 випадки;
Івано-Франківська область — 1274 випадки;
Кіровоградська область — 466 випадків;
м. Київ — 2569 випадків;
Київська область — 1375 випадків;
Львівська область — 1285 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 821 випадок;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1368 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1108 випадків;
Харківська область — 892 випадки;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 329 випадків;
Чернівецька область — 2964 випадки;
Черкаська область — 387 випадків;
Чернігівська область — 127 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 22 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 213 557 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 601 тис. із них у США, 326 тис. у Росії, понад 330 тис. – у Бразилії, понад 255 тис.— у Великій Британії, понад 234 – в Іспанії, і понад 228 тис. в Італії)