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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 23 травня / 23.05.2020 09:48
23.05.2020 09:48
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 23 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 23 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 23 травня в Україні зафіксовано 20580 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 432 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 605, на щастя, вже одужало 6929 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 22 травня така:

Вінницька область — 853 випадки;
Волинська область — 759 випадків;
Дніпропетровська область — 865 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 618 випадків;
Закарпатська область — 1042 випадки;
Запорізька область — 403 випадки;
Івано-Франківська область — 1274 випадки;
Кіровоградська область — 466 випадків;
м. Київ — 2569 випадків;
Київська область — 1375 випадків;
Львівська область — 1285 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 821 випадок;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1368 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1108 випадків;
Харківська область — 892 випадки;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 329 випадків;
Чернівецька область — 2964 випадки;
Черкаська область — 387 випадків;
Чернігівська область — 127 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 22 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 213 557 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 601 тис. із них у США, 326 тис. у Росії, понад 330 тис. – у Бразилії, понад 255 тис.— у Великій Британії, понад 234 – в Іспанії,  і понад 228 тис. в Італії)

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 2 млн. 58 тис. осіб уже одужали. Втім, 338 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
23.05.2020 09:48



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