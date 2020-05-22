Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 22 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 22 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 22 травня в Україні зафіксовано 20148 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 442 новы випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 588, на щастя, вже одужало 6585 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 22 травня така:

Вінницька область — 824 випадки;

Волинська область — 740 випадків;

Дніпропетровська область — 859 випадків;

Донецька область — 141 випадок;

Житомирська область — 607 випадків;

Закарпатська область — 1003 випадки;

Запорізька область — 401 випадок;

Івано-Франківська область — 1268 випадків;

Кіровоградська область — 460 випадків;

м. Київ — 2522 випадки;

Київська область — 1344 випадки;

Львівська область — 1240 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 277 випадків;

Одеська область — 814 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1323 випадки;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1105 випадків;

Харківська область — 866 випадків;

Херсонська область — 173 випадки;

Хмельницька область — 299 випадків;

Чернівецька область — 2905 випадків;

Черкаська область — 383 випадки;

Чернігівська область — 119 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 22 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 106 287 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 577 тис. із них у США, 317 тис. у Росії, понад 310 тис. – у Бразилії, понад 252 тис.— у Великій Британії, понад 233 – в Іспанії, і понад 228 тис. в Італії)

Понад 1 млн. 950 тис. осіб уже одужали. Втім, 332 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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