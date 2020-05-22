Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 22 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 22 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 22 травня в Україні зафіксовано 20148 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 442 новы випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 588, на щастя, вже одужало 6585 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 22 травня така:
Вінницька область — 824 випадки;
Волинська область — 740 випадків;
Дніпропетровська область — 859 випадків;
Донецька область — 141 випадок;
Житомирська область — 607 випадків;
Закарпатська область — 1003 випадки;
Запорізька область — 401 випадок;
Івано-Франківська область — 1268 випадків;
Кіровоградська область — 460 випадків;
м. Київ — 2522 випадки;
Київська область — 1344 випадки;
Львівська область — 1240 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 277 випадків;
Одеська область — 814 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1323 випадки;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1105 випадків;
Харківська область — 866 випадків;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 299 випадків;
Чернівецька область — 2905 випадків;
Черкаська область — 383 випадки;
Чернігівська область — 119 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 22 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 106 287 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 577 тис. із них у США, 317 тис. у Росії, понад 310 тис. – у Бразилії, понад 252 тис.— у Великій Британії, понад 233 – в Іспанії, і понад 228 тис. в Італії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 1 млн. 950 тис. осіб уже одужали. Втім, 332 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
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