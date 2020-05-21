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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 21 травня / 21.05.2020 09:24
21.05.2020 09:24
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 21 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 21 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 21 травня в Україні зафіксовано 19706 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 476 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 579, на щастя, вже одужало 6227 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 21 травня така:

Вінницька область — 788 випадків;
Волинська область — 698 випадків;
Дніпропетровська область — 856 випадків;
Донецька область — 138 випадків;
Житомирська область — 589 випадків;
Закарпатська область — 964 випадки;
Запорізька область — 398 випадків;
Івано-Франківська область — 1257 випадків;
Кіровоградська область — 455 випадків;
м. Київ — 2475 випадків;
Київська область — 1316 випадків;
Львівська область — 1175 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 274 випадки;
Одеська область — 806 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1287 випадків;
Сумська область — 165 випадки;
Тернопільська область — 1098 випадків;
Харківська область — 851 випадок;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 294 випадки;
Чернівецька область — 2842 випадки;
Черкаська область — 381 випадок;
Чернігівська область — 117 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 21 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 000 038 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 551 тис. із них у США, 308 тис. у Росії, понад 291 тис. – у Бразилії, понад 249 тис.— у Великій Британії, понад 232 – в Іспанії,  і понад 227 тис. в Італії)

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Понад 1 млн. 899 тис. осіб уже одужали. Втім, 328 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
21.05.2020 09:24



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