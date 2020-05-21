День вишиванки 2020: привітання у віршах, прозі та картинках

Привітання з Днем вишиванки 2020 – вірші, проза та листівки.
Всесвітній День вишиванки з’явився не так давно, у 2006 році, але вже встиг стати одним із найулюбленіших свят українців.
Його прийнято святкувати у третій четвер останнього місяця весни, цьогоріч це 21 травня.
У цей день усі охочі вдягають традиційне українське вбрання та йдуть у своїх справах. Також у містах та селах зазвичай проводяться святкові заходи, втім, цьогоріч вони скасовані через карантин.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі Привітання з Днем вишиванки у віршах, прозі та картинках. Не забудь відправити їх рідним і друзям!
Привітання з Днем вишиванки у віршах
Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
За мир та спокій в Україні!
Щоб вишивані візерунки
У долю кожної родини
Внесли приємні подарунки.
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***
Встає над світом щире сонце вранці
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я — українець! І горджуся цим
(с) Надія Красоткіна
***
Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
***
Вишиванка рідна, ну хіба не диво?
В ній ходити модно, стильно і красиво.
Це митецький витвір, це краса і казка,
В ній душі наснага, материнська ласка.
Кольори сплелися в ній в узори й квіти,
Щоб були щасливі і сміялись діти.
***
Сорочку мати сину вишивала
І душу, й серце в вишивку вкладала.
Як пам’яті народної відлунки,
На полотні з’являлись візерунки,
Де кожен хрестик – то життєві миті…
Мережила по білому блакиттю,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо –
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками неньки вишита сорочка.
Привітання з Днем вишиванки у прозі
Вишиванка — наша національна святиня. Вишиту сорочку, вишитий рушник передають з роду в рід, бережуть як безцінну реліквію. Вітаю усіх з Днем вишиванки та бажаю натхнення до праці та боротьби за світле майбутнє нашої держави.
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Зі святом, з Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому. Одягайте свої вишиванки і нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи!
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Вітаю з чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої української культури – з Днем вишиванки. Вона символізує зв’язок поколінь, будить високі патріотичні почуття в серці кожного українця. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни.
Привітання з Днем вишиванки у картинках
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з зірок носить вишиванки.