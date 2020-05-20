Як обрати смачну полуницю: поради та лайфхаки

Як обрати смачну та стиглу полуницю без нітратів? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі поради та лайфхаки.

На прилавках ринків і магазинів уже з’явилася полуниця. Але не поспішай її купувати просто зараз!

Перші ягоди зазвичай містять надмірну кількість шкідливих хімікатів. Та й коштує вона поки що недешево – продавці просять від 70 до 110 гривень за кілограм.

Тож аби насолодитися справді смачною та корисною полуничкою – почекай хоча б тиждень: високий сезон полуниці в Україні починається наприкінці травня.

Якщо хочеш придбати справді смачну та полуницю – вирушай не в супермаркет, а на ринок.

Зазвичай там хороший вибір, і продається в основному товар вітчизняного виробництва.

Обирай пружні, не подавлені ягоди зі свіжими зеленими хвостиками.

У такій полуниці найкраще зберігається вітамін С та інші корисні речовини.

Зверни увагу на аромат ягоди.

Натуральна стигла полуниця має яскраво виражений приємний запах. Якщо ж ягода не пахне – висока ймовірність того, що її виростили на хімії.

Перед покупкою спробуй ягоду на смак.

Якщо вона має металевий присмак – у жодному разі не купуй. Адже це означає, що в ній міститься забагато нітратів.

Не намагайся придбати найбільшу полуницю. Адже велика – ще не означає, що смачна.

Часто крупні ягоди містять забагато води і добрив. Тож краще обирати полуничку середнього або дрібного розміру – зазвичай вона солодша та ароматніша.

Але не забувай, що існують різні сорти полуниці, і кожному з них свій властивий свій розмір.

Звертай увагу не лише на колір та аромат полуниці, але й на насіння, що знаходяться на її поверхні.

Якщо воно випукле – швидше за все, ягода ще не зовсім дозріла. А от якщо дещо заглиблене – полуниця повністю стигла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості полуниці

Аліна Литвиненко

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