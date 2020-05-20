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ICTV / Ранок / Базовий гардероб: складаємо список речей / 20.05.2020 18:02
20.05.2020 18:02
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Базовий гардероб: складаємо список речей


Базовий гардероб кілька років тому вважали класичним і нудним, адже його носила більшість. І буквально недавно він став одним із найважливіших гардеробів, який повинен бути у кожної дівчини.

Не забувайте, що саме речі з базового гардеробу будуть використовуватися частіше за інші, тому краще забути про синтетику або читати склад, щоб її було якомога менше.

«Якщо ви не можете визначитися з базовим весняним гардеробом, то ми допоможемо вам не забути про важливі правила: купіть одну річ, але якісну, всі речі між собою повинні поєднуватися, не купуйте багато одягу, мода мінлива. Речі повинні підходити як для теплої погоди, так і для прохолодної – універсальність наше все!», – діляться українські дизайнери Вікторія Богдан і Олександра Морік.

Одяг для офісу – діловий стиль

Для початку розберемо діловий стиль. Це один із найпопулярніших стилів, який носять в офісах. Жакет + штани або спідниця – хороший варіант для щоденного виходу в офіс, на зустрічі або ділові переговори.

блакитний костюм

Обов’язкова умова при покупці костюма – високоякісні тканини.

Не полінуйтеся приміряти багато костюмів і виберіть той варіант, який ідеально підійде саме вам.

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Зверніть увагу на вільні костюми в чоловічому стилі, зараз вони особливо популярні.

брючний костюм жовтий

Ідеї для кольору: гірчичний, блакитний, жовтий, червоний

Базовий гардероб на кожен день

Кожна жінка повинна мати базовий одяг для повсякденного життя: прогулянок, шопінгу, відпочинку на природі, тобто кежуал.

 

біла сорочка фото

Сюди входить сорочка, спідниця-олівець або пряма спідниця з щільної тканини, нижче коліна.

Вона ідеальна для будь-якого віку і фігури.

спідниця карандаш фото

Чорні брюки з високою посадкою – це хороше вкладення ваших грошей на довгий термін.

Ідеї для кольору: білий, з принтами, оливковий, світло-сірий, всі відтінки нюдових кольорів.

Одяг для особливого дня: вечірка, побачення, корпоративи

Сукня – футляр, сукня-трапеція, сукня-міді – вони універсальні і для особливого випадку, і для робочих буднів, звичайно ж, з доповненням аксесуарів.

колір фуксія

Ідеї для кольору: квіткові принти, ніжно-бузковий, блакитний, оливковий, рожевий, червоний, пурпурний.

«Знання списку базового весняного гардеробу допоможе дівчатам розібратися в усьому різноманітті модних трендів, обрати тільки найнеобхідніші речі. Наша головна рекомендація – відмовтеся від щільних матеріалів, похмурих відтінків і багатошаровості. Увімкніть легкі тканини, соковиті відтінки і гарний настрій!» – прокоментували дизайнери.

фіолетова сукня

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як носити білий колір.

Ольга Коломоєць

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Теги: модні тренди
20.05.2020 18:02



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