Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 20 травня / 20.05.2020 09:27
20.05.2020 09:27
Поділитися

Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 20 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 20 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 20 травня в Україні зафіксовано 19230 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 354 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 564, на щастя, вже одужало 5955 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 20 травня така:

Вінницька область — 766 випадків;
Волинська область — 676 випадків;
Дніпропетровська область — 849 випадків;
Донецька область — 133 випадки;
Житомирська область — 583 випадки;
Закарпатська область — 922 випадки;
Запорізька область — 385 випадків;
Івано-Франківська область — 1246 випадків;
Кіровоградська область — 450 випадків;
м. Київ — 2410 випадків;
Київська область — 1261 випадок;
Львівська область — 1136 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 264 випадки;
Одеська область — 792 випадки;
Полтавська область — 265 випадків;
Рівненська область — 1217 випадків;
Сумська область — 164 випадки;
Тернопільська область — 1089 випадків;
Харківська область — 836 випадків;
Херсонська область — 172 випадки;
Хмельницька область — 280 випадків;
Чернівецька область — 2796 випадків;
Черкаська область — 381 випадок;
Чернігівська область — 115 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 20 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 900 253 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 528 тис. із них у США, 299 тис. у Росії, понад 271 тис. – у Бразилії, понад 250 тис.— у Великій Британії,понад 232 – в Іспанії,  і понад 226 тис. в Італії)

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 1 млн. 689 тис. осіб уже одужали. Втім, 323 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
20.05.2020 09:27



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати