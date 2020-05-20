Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 20 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 20 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 20 травня в Україні зафіксовано 19230 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 354 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 564, на щастя, вже одужало 5955 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 20 травня така:

Вінницька область — 766 випадків;

Волинська область — 676 випадків;

Дніпропетровська область — 849 випадків;

Донецька область — 133 випадки;

Житомирська область — 583 випадки;

Закарпатська область — 922 випадки;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1246 випадків;

Кіровоградська область — 450 випадків;

м. Київ — 2410 випадків;

Київська область — 1261 випадок;

Львівська область — 1136 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 264 випадки;

Одеська область — 792 випадки;

Полтавська область — 265 випадків;

Рівненська область — 1217 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1089 випадків;

Харківська область — 836 випадків;

Херсонська область — 172 випадки;

Хмельницька область — 280 випадків;

Чернівецька область — 2796 випадків;

Черкаська область — 381 випадок;

Чернігівська область — 115 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 20 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 900 253 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 528 тис. із них у США, 299 тис. у Росії, понад 271 тис. – у Бразилії, понад 250 тис.— у Великій Британії,понад 232 – в Іспанії, і понад 226 тис. в Італії)

Понад 1 млн. 689 тис. осіб уже одужали. Втім, 323 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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