Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 20 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 20 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 20 травня в Україні зафіксовано 19230 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 354 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 564, на щастя, вже одужало 5955 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 20 травня така:
Волинська область — 676 випадків;
Дніпропетровська область — 849 випадків;
Донецька область — 133 випадки;
Житомирська область — 583 випадки;
Закарпатська область — 922 випадки;
Запорізька область — 385 випадків;
Івано-Франківська область — 1246 випадків;
Кіровоградська область — 450 випадків;
м. Київ — 2410 випадків;
Київська область — 1261 випадок;
Львівська область — 1136 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 264 випадки;
Одеська область — 792 випадки;
Полтавська область — 265 випадків;
Рівненська область — 1217 випадків;
Сумська область — 164 випадки;
Тернопільська область — 1089 випадків;
Харківська область — 836 випадків;
Херсонська область — 172 випадки;
Хмельницька область — 280 випадків;
Чернівецька область — 2796 випадків;
Черкаська область — 381 випадок;
Чернігівська область — 115 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 20 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 900 253 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 528 тис. із них у США, 299 тис. у Росії, понад 271 тис. – у Бразилії, понад 250 тис.— у Великій Британії,понад 232 – в Іспанії, і понад 226 тис. в Італії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 1 млн. 689 тис. осіб уже одужали. Втім, 323 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
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