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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 19 травня / 19.05.2020 09:29
19.05.2020 09:29
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 19 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 19 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 19 травня в Україні зафіксовано 18876 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 260 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 548, на щастя, вже одужало 5632 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 19 травня така:

Вінницька область — 751 випадок;
Волинська область — 635 випадків;
Дніпропетровська область — 843 випадки;
Донецька область — 131 випадок;
Житомирська область — 573 випадки;
Закарпатська область — 911 випадків;
Запорізька область — 385 випадків;
Івано-Франківська область — 1235 випадків;
Кіровоградська область — 445 випадків;
м. Київ — 2359 випадків;
Київська область — 1245 випадків;
Львівська область — 1098 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 263 випадки;
Одеська область — 784 випадки;
Полтавська область — 264 випадки;
Рівненська область — 1188 випадків;
Сумська область — 164 випадки;
Тернопільська область — 1081 випадок;
Харківська область — 816 випадків;
Херсонська область — 168 випадків;
Хмельницька область — 267 випадків;
Чернівецька область — 2742 випадки;
Черкаська область — 376 випадків;
Чернігівська область — 110 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 19 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 805 430 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 508 тис. із них у США, 290 тис. у Росії, понад 255 тис. – у Бразилії, понад 247 тис.— у Великій Британії,понад 231 – в Іспанії,  і понад 225 тис. в Італії)

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Понад 1 млн. 787тис. осіб уже одужали. Втім, 318 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
19.05.2020 09:29



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