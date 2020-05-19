Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 19 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 19 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 19 травня в Україні зафіксовано 18876 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 260 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 548, на щастя, вже одужало 5632 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 19 травня така:

Вінницька область — 751 випадок;

Волинська область — 635 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 573 випадки;

Закарпатська область — 911 випадків;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1235 випадків;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2359 випадків;

Київська область — 1245 випадків;

Львівська область — 1098 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 263 випадки;

Одеська область — 784 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1188 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 816 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2742 випадки;

Черкаська область — 376 випадків;

Чернігівська область — 110 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 19 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 805 430 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 508 тис. із них у США, 290 тис. у Росії, понад 255 тис. – у Бразилії, понад 247 тис.— у Великій Британії,понад 231 – в Іспанії, і понад 225 тис. в Італії)

Понад 1 млн. 787тис. осіб уже одужали. Втім, 318 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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