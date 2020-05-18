Модний манікюр літо 2020: найсоковитіші тренди

Який манікюр буде в моді влітку 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найсоковитіші модні тренди літнього нейл-арту, аби твої нігтики завжди виглядали ідеально.
Модний літній манікюр 2020
Пінний манікюр
Однією з головних тенденцій нового сезону стане пінний манікюр. Нещодавно він підірвав Інстаграм – і залишиться на модному олімпі до мінімум до кінця літа.
Рельєфний візерунок, який нагадує гребінець морської хвилі, роблять за допомогою мильної піни.
Такий дизайн виглядає свіжо, оригінально і водночас трішки шалено.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кольоровий френч
Цього літа класичний французький манікюр поступиться місцем кольоровому.
Більше того, його можна доповнити ненав’язливим малюнком.
Наприклад, горошком, геометричним візерунком, сердечками або флористичними мотивами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тварини на нігтях
Ми вже звикли до зображення котиків і зайчиків, а також до леопардового принта.
Але цього літа нейл-арт здивує несподіваним анімалістичним трендом.Також по темі: Модний весняний манікюр 2020: тренди та ідеї дизайну Манікюр 2020: ідеї дизайну на короткі нігті (ФОТО) Модні кольори 2020: які відтінки зараз у тренді
Тепер на твоїх нігтиках може оселитися цілий зоопарк!
В особливому фаворі – тропічні птахи, рожеві фламінго, жирафи, ігуани і черепашки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Золоті акценти
Покривати всі нігтики золотим лаком ми не радимо – це виглядатиме занадто нав’язливо.
А от виділити ним окремі деталі манікюру – варто. Це допоможе підкреслити витонченість та красу твоїх пальчиків. Особливо, якщо основним тоном манікюру ти вибереш один із нюдових відтінків.
Манікюр із золотими акцентами виглядатиме дорого і стильно, а ще – дуже красиво сяятиме на сонці.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Морські мотиви
Карантин поставив наші літні відпустки під загрозу. Втім, чому б не створити собі морський настрій за допомогою манікюру?
Перлинки, якорі, горизонтальна синьо-біла полоска та інші морські атрибути нагадуватимуть тобі про відпочинок та покращуватимуть настрій.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.
Фото: Pixabay