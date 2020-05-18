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ICTV / Ранок / Модний манікюр літо 2020: найсоковитіші тренди / 18.05.2020 14:49
18.05.2020 14:49
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Модний манікюр літо 2020: найсоковитіші тренди


Який манікюр буде в моді влітку 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найсоковитіші модні тренди літнього нейл-арту, аби твої нігтики завжди виглядали ідеально.

Модний літній манікюр 2020

Пінний манікюр

Однією з головних тенденцій нового сезону стане пінний манікюр. Нещодавно він підірвав Інстаграм – і залишиться на модному олімпі до мінімум до кінця літа.

Рельєфний візерунок, який нагадує гребінець морської хвилі, роблять за допомогою мильної піни.

Такий дизайн виглядає свіжо, оригінально і водночас трішки шалено.

 

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Публикация от Конник Нина Красивые Ногти (@nailstylist_ninakonnik)

 

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Публикация от Конник Нина Красивые Ногти (@nailstylist_ninakonnik)

 

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Публикация от ddnailssy (@ddnailssy)

Кольоровий френч

Цього літа класичний французький манікюр поступиться місцем кольоровому.

Більше того, його можна доповнити ненав’язливим малюнком.

Наприклад, горошком, геометричним візерунком, сердечками або флористичними мотивами.

 

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Публикация от Маникюр Тольятти (@aleksa_nail_tlt)

 

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Публикация от Маникюр Восточное Бутово (@wow_nailsmaster)

 

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Публикация от КУРСЫ МАНИКЮРА КАРАГАНДА (@nailartmirko)

Тварини на нігтях

Ми вже звикли до зображення котиків і зайчиків, а також до леопардового принта.

Але цього літа нейл-арт здивує несподіваним анімалістичним трендом.

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Тепер на твоїх нігтиках може оселитися цілий зоопарк!

В особливому фаворі – тропічні птахи, рожеві фламінго, жирафи, ігуани і черепашки.

 

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Публикация от Nail blog Ярославы Быковой (@ideas_for_nailart)

 

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Публикация от МАНИКЮР КОНОТОП (@natalya.kyzmenko)

Золоті акценти

Покривати всі нігтики золотим лаком ми не радимо – це виглядатиме занадто нав’язливо.

А от виділити ним окремі деталі манікюру – варто. Це допоможе підкреслити витонченість та красу твоїх пальчиків. Особливо, якщо основним тоном манікюру ти вибереш один із нюдових відтінків.

Манікюр із золотими акцентами виглядатиме дорого і стильно, а ще – дуже красиво сяятиме на сонці.

 

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Публикация от Ногти (@new_nail_ideas)

 

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Публикация от Jesse Rich • Nailartist (@jesses.naildate)

 

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Публикация от Маникюр, педикюр (@cheralinails)

Морські мотиви

Карантин поставив наші літні відпустки під загрозу. Втім, чому б не створити собі морський настрій за допомогою манікюру?

Перлинки, якорі, горизонтальна синьо-біла полоска та інші морські атрибути нагадуватимуть тобі про відпочинок та покращуватимуть настрій.

 

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Публикация от Виктория Корел (@korelviktoria)

 

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Публикация от Маникюр Сумы (@marina_nailartist_)

 

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Публикация от (@bellenaillls)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: манікюр, модні тренди
18.05.2020 14:49



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