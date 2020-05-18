Календар стрижок на травень 2020: коли краще стригтися

Місячний календар стрижок на травень 2020 показує, у які дні варто стригти волосся, а коли зачіску краще взагалі не чіпати.

І хоча на карантині перукарні та салони краси закриті, багато хто вже починає освоювати мистецтво стрижки своїми руками.

Тож перед тим, як перейти від теорії до практики, завжди звіряйся з календарем стрижок. Так твої локони завжди були здоровими і блискучими.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у травні 2020

3, 4, 7, 10, 20, 21, 24, 28 травня

Детальний календар стрижок на травень 2020

3 травня: якщо підстригтися у цей день, волосся буде добре рости, перестане сіктися, а його структура стане набагато краще.

4 травня: зміна зачіски в цей день допоможе додати яскравих фарб у твоє життя.

7 травня: підстрижи кінчики, щоб зміцнити й оздоровити ослаблене волосся. Також бажано зробити живильну маску.

10 травня: стрижка в цей день допоможе привернути в своє життя гроші, фінансове благополуччя і успіх в усіх справах.

20 травня: це ідеальний день для зміни образу. Нова зачіска тобі пасуватиме, а волосся стане доглянутим, м’яким та шовковистим.

21 травня: стрижка допоможе тобі в реалізації планів і досягненні амбітних цілей.

24 травня: зачіска вийде саме такою, якою ти собі її уявляєш.

28 травня: сьогодні найбільш сприятливий день для стрижки в цьому місяці. Волосся стане густим, шовковистим і красивим.

Несприятливі дні для стрижки в травні 2020:

1, 6, 7, 8, 16, 17, 22, 25, 31 травня.

Всі інші дати травня, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих днів, є нейтральними для походу в салон краси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підстригти чоловіка вдома.

Фото: Unsplash

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