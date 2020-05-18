Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 18 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 18 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 18 травня в Україні зафіксовано 18616 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 325 нових випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 535, на щастя, вже одужало 5276 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 18 травня така:

Вінницька область — 733 випадки;

Волинська область — 625 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 564 випадки;

Закарпатська область — 901 випадок;

Запорізька область — 382 випадки;

Івано-Франківська область — 1221 випадок;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2321 випадок;

Київська область — 1224 випадки;

Львівська область — 1066 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 262 випадки;

Одеська область — 764 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1167 випадків;

Сумська область — 163 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 789 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2713 випадків;

Черкаська область — 372 випадки;

Чернігівська область — 108 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 18 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 716 965 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 486 тис. із них у США, 281 тис. у Росії, понад 244 тис.— у Великій Британії, понад 241 тис. – у Бразилії, понад 230 – в Іспанії, і понад 225 тис. в Італії)

Понад 1 млн. 734 тис. осіб уже одужали. Втім, 315 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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