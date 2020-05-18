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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 18 травня / 18.05.2020 09:50
18.05.2020 09:50
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 18 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 18 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 18 травня в Україні зафіксовано 18616 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 325 нових випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 535, на щастя, вже одужало 5276 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 18 травня така:

Вінницька область — 733 випадки;
Волинська область — 625 випадків;
Дніпропетровська область — 843 випадки;
Донецька область — 131 випадок;
Житомирська область — 564 випадки;
Закарпатська область — 901 випадок;
Запорізька область — 382 випадки;
Івано-Франківська область — 1221 випадок;
Кіровоградська область — 445 випадків;
м. Київ — 2321 випадок;
Київська область — 1224 випадки;
Львівська область — 1066 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 262 випадки;
Одеська область — 764 випадки;
Полтавська область — 264 випадки;
Рівненська область — 1167 випадків;
Сумська область — 163 випадки;
Тернопільська область — 1081 випадок;
Харківська область — 789 випадків;
Херсонська область — 168 випадків;
Хмельницька область — 267 випадків;
Чернівецька область — 2713 випадків;
Черкаська область — 372 випадки;
Чернігівська область — 108 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 18 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 716 965 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 486 тис. із них у США, 281 тис. у Росії, понад 244 тис.— у Великій Британії, понад 241 тис. – у Бразилії, понад 230 – в Іспанії,  і понад 225 тис. в Італії)

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 1 млн. 734 тис. осіб уже одужали. Втім, 315 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
18.05.2020 09:50



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