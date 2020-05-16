Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 16 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 16 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 15 травня в Україні зафіксовано 17858 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 528 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 497, на щастя, вже одужало 4906 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 16 травня така:
Волинська область — 599 випадків;
Дніпропетровська область — 806 випадків;
Донецька область — 121 випадок;
Житомирська область — 540 випадків;
Закарпатська область — 858 випадків;
Запорізька область — 365 випадків;
Івано-Франківська область — 1200 випадків;
Кіровоградська область — 441 випадок;
м. Київ — 2221 випадок;
Київська область — 1143 випадки;
Львівська область — 969 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 236 випадків;
Одеська область — 734 випадки;
Полтавська область — 263 випадки;
Рівненська область — 1104 випадки;
Сумська область — 161 випадок;
Тернопільська область — 1065 випадків;
Харківська область — 773 випадки;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 235 випадків;
Чернівецька область — 2647 випадків;
Черкаська область — 363 випадки;
Чернігівська область — 105 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 16 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 543 297 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 443 тис. із них у США, 262 тис. у Росії, понад 238 тис.— у Великій Британії, понад 230 тис. – в Іспанії, і понад 223 тис. в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій
Понад 1 млн. 637 тис. осіб уже одужали. Втім, 307 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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