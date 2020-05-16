Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 16 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 16 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 15 травня в Україні зафіксовано 17858 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 528 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 497, на щастя, вже одужало 4906 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 16 травня така:

Вінницька область — 700 випадків;

Волинська область — 599 випадків;

Дніпропетровська область — 806 випадків;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 540 випадків;

Закарпатська область — 858 випадків;

Запорізька область — 365 випадків;

Івано-Франківська область — 1200 випадків;

Кіровоградська область — 441 випадок;

м. Київ — 2221 випадок;

Київська область — 1143 випадки;

Львівська область — 969 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 236 випадків;

Одеська область — 734 випадки;

Полтавська область — 263 випадки;

Рівненська область — 1104 випадки;

Сумська область — 161 випадок;

Тернопільська область — 1065 випадків;

Харківська область — 773 випадки;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 235 випадків;

Чернівецька область — 2647 випадків;

Черкаська область — 363 випадки;

Чернігівська область — 105 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 16 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 543 297 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 443 тис. із них у США, 262 тис. у Росії, понад 238 тис.— у Великій Британії, понад 230 тис. – в Іспанії, і понад 223 тис. в Італії)

Понад 1 млн. 637 тис. осіб уже одужали. Втім, 307 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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