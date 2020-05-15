Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 15 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 15 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 15 травня в Україні зафіксовано 17330 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 483 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 476, на щастя, вже одужало 4473 особи.

Статистика по областях станом на ранок 15 травня така:

Вінницька область — 674 випадки;

Волинська область — 582 випадки;

Дніпропетровська область — 791 випадок;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 538 випадків;

Закарпатська область — 816 випадків;

Запорізька область — 356 випадків;

Івано-Франківська область — 1188 випадків;

Кіровоградська область — 437 випадків;

м. Київ — 2068 випадків;

Київська область — 1094 випадки;

Львівська область — 942 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 228 випадків;

Одеська область — 712 випадків;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1074 випадки;

Сумська область — 158 випадків;

Тернопільська область — 1060 випадків;

Харківська область — 757 випадків;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 222 випадки;

Чернівецька область — 2600 випадків;

Черкаська область — 350 випадків;

Чернігівська область — 96 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 15 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 443 986 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 417 тис. із них у США, 252 тис. у Росії, понад 234 тис.— у Великій Британії, понад 229 тис. – в Іспанії, і понад 223 тис. в Італії)

Понад 1 млн. 588 тис. осіб уже одужали. Втім, 302 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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