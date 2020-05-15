Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 15 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 15 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 15 травня в Україні зафіксовано 17330 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 483 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 476, на щастя, вже одужало 4473 особи.
Статистика по областях станом на ранок 15 травня така:
Волинська область — 582 випадки;
Дніпропетровська область — 791 випадок;
Донецька область — 121 випадок;
Житомирська область — 538 випадків;
Закарпатська область — 816 випадків;
Запорізька область — 356 випадків;
Івано-Франківська область — 1188 випадків;
Кіровоградська область — 437 випадків;
м. Київ — 2068 випадків;
Київська область — 1094 випадки;
Львівська область — 942 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 228 випадків;
Одеська область — 712 випадків;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1074 випадки;
Сумська область — 158 випадків;
Тернопільська область — 1060 випадків;
Харківська область — 757 випадків;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 222 випадки;
Чернівецька область — 2600 випадків;
Черкаська область — 350 випадків;
Чернігівська область — 96 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 15 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 443 986 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 417 тис. із них у США, 252 тис. у Росії, понад 234 тис.— у Великій Британії, понад 229 тис. – в Іспанії, і понад 223 тис. в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій
Понад 1 млн. 588 тис. осіб уже одужали. Втім, 302 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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