Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 13 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 14 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 14 травня в Україні зафіксовано 16847 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 422 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 456, на щастя, вже одужало 4143 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 14 травня така:

Вінницька область — 654 випадки;

Волинська область — 535 випадків;

Дніпропетровська область — 781 випадок;

Донецька область — 117 випадків;

Житомирська область — 533 випадки;

Закарпатська область — 791 випадок;

Запорізька область — 347 випадків;

Івано-Франківська область — 1166 випадків;

Кіровоградська область — 432 випадки;

м. Київ — 2012 випадків;

Київська область — 1067 випадків;

Львівська область — 904 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 228 випадків;

Одеська область — 693 випадки;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1062 випадки;

Сумська область — 158 випадків;

Тернопільська область — 1033 випадки;

Харківська область — 713 випадків;

Херсонська область — 165 випадків;

Хмельницька область — 209 випадків;

Чернівецька область — 2516 випадків;

Черкаська область — 348 випадків;

Чернігівська область — 84 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 14 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 348 246 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 390 тис. із них у США, 242 тис. у Росії, понад 230 тис.— у Великій Британії, понад 228 тис. – в Іспанії, і понад 222 тис. в Італії)

Понад 1 млн. 551 тис. осіб уже одужали. Втім, 297 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.