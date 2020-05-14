Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 13 травня / 14.05.2020 09:42
14.05.2020 09:42
Поділитися

Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 13 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 14 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 14 травня в Україні зафіксовано 16847 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 422 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 456, на щастя, вже одужало 4143 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 14 травня така:

Вінницька область — 654 випадки;
Волинська область — 535 випадків;
Дніпропетровська область — 781 випадок;
Донецька область — 117 випадків;
Житомирська область — 533 випадки;
Закарпатська область — 791 випадок;
Запорізька область — 347 випадків;
Івано-Франківська область — 1166 випадків;
Кіровоградська область — 432 випадки;
м. Київ — 2012 випадків;
Київська область — 1067 випадків;
Львівська область — 904 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 228 випадків;
Одеська область — 693 випадки;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1062 випадки;
Сумська область — 158 випадків;
Тернопільська область — 1033 випадки;
Харківська область — 713 випадків;
Херсонська область — 165 випадків;
Хмельницька область — 209 випадків;
Чернівецька область — 2516 випадків;
Черкаська область — 348 випадків;
Чернігівська область — 84 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 14 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 348 246 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 390 тис. із них у США, 242 тис. у Росії, понад 230 тис.— у Великій Британії, понад 228 тис. – в Іспанії,  і понад 222 тис. в Італії)

Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій

Понад 1 млн. 551 тис. осіб уже одужали. Втім, 297 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
14.05.2020 09:42



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати