Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 13 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 14 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 14 травня в Україні зафіксовано 16847 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 422 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 456, на щастя, вже одужало 4143 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 14 травня така:
Волинська область — 535 випадків;
Дніпропетровська область — 781 випадок;
Донецька область — 117 випадків;
Житомирська область — 533 випадки;
Закарпатська область — 791 випадок;
Запорізька область — 347 випадків;
Івано-Франківська область — 1166 випадків;
Кіровоградська область — 432 випадки;
м. Київ — 2012 випадків;
Київська область — 1067 випадків;
Львівська область — 904 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 228 випадків;
Одеська область — 693 випадки;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1062 випадки;
Сумська область — 158 випадків;
Тернопільська область — 1033 випадки;
Харківська область — 713 випадків;
Херсонська область — 165 випадків;
Хмельницька область — 209 випадків;
Чернівецька область — 2516 випадків;
Черкаська область — 348 випадків;
Чернігівська область — 84 випадки.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 14 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 348 246 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 390 тис. із них у США, 242 тис. у Росії, понад 230 тис.— у Великій Британії, понад 228 тис. – в Іспанії, і понад 222 тис. в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій
Понад 1 млн. 551 тис. осіб уже одужали. Втім, 297 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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