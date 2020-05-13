Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 13 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 13 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 13 травня в Україні зафіксовано 16425 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 402 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 439, на щастя, вже одужало 3716 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 13 травня така:

Вінницька область — 628 випадків;

Волинська область — 510 випадків;

Дніпропетровська область — 773 випадки;

Донецька область — 102 випадки;

Житомирська область — 530 випадків;

Закарпатська область — 764 випадки;

Запорізька область — 331 випадок;

Івано-Франківська область — 1144 випадки;

Кіровоградська область — 428 випадків;

м. Київ — 1960 випадків;

Київська область — 1049 випадків;

Львівська область — 870 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 680 випадків;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1045 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Тернопільська область — 1028 випадків;

Харківська область — 672 випадки;

Херсонська область — 165 випадків;

Хмельницька область — 196 випадків;

Чернівецька область — 2444 випадки;

Черкаська область — 346 випадків;

Чернігівська область — 79 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 13 травня 2020 року до Центру надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 41327 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 13 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 262 799 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 369 тис. із них у США, 232 тис. у Росії, понад 228 тис. – в Іспанії, понад 227 тис.— у Великій Британії, і понад 221 тис. в Італії)

Понад 1 млн. 493 тис. осіб уже одужали. Втім, 291 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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