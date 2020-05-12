Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 12 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 12 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 12 травня в Україні зафіксовано 16023 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 375 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 425, на щастя, вже одужало 3373 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 12 травня така:

Вінницька область — 580 випадків;

Волинська область — 496 випадків;

Дніпропетровська область — 748 випадків;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 525 випадків;

Закарпатська область — 748 випадків;

Запорізька область — 331 випадок;

Івано-Франківська область — 1133 випадки;

Кіровоградська область — 425 випадків;

м. Київ — 1930 випадків;

Київська область — 1023 випадки;

Львівська область — 825 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 653 випадки;

Полтавська область — 248 випадків;

Рівненська область — 1028 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Тернопільська область — 1021 випадок;

Харківська область — 623 випадки;

Херсонська область — 162 випадки;

Хмельницька область — 182 випадки;

Чернівецька область — 2396 випадків;

Черкаська область — 343 випадки;

Чернігівська область — 79 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 12 травня 2020 року до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40289 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 11 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 177 687 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 347 тис. із них у США, понад 227 тисяч – в Іспанії, понад 224 тисяч— у Великій Британії, 221 тисяча у Росії і понад 219 тисяч в Італії)

Понад 1 млн. 456 тис. осіб уже одужали. Втім, 286 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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