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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 12 травня / 12.05.2020 09:24
12.05.2020 09:24
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 12 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 12 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 12 травня в Україні зафіксовано 16023 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 375 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 425, на щастя, вже одужало 3373 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 12 травня така:

Вінницька область — 580 випадків;
Волинська область — 496 випадків;
Дніпропетровська область — 748 випадків;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 525 випадків;
Закарпатська область — 748 випадків;
Запорізька область — 331 випадок;
Івано-Франківська область — 1133 випадки;
Кіровоградська область — 425 випадків;
м. Київ — 1930 випадків;
Київська область — 1023 випадки;
Львівська область — 825 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 225 випадків;
Одеська область — 653 випадки;
Полтавська область — 248 випадків;
Рівненська область — 1028 випадків;
Сумська область — 157 випадків;
Тернопільська область — 1021 випадок;
Харківська область — 623 випадки;
Херсонська область — 162 випадки;
Хмельницька область — 182 випадки;
Чернівецька область — 2396 випадків;
Черкаська область — 343 випадки;
Чернігівська область — 79 випадків.

коронавірус в Україні

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 12 травня 2020 року до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40289 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 11 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 177 687 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 347 тис. із них у США, понад 227 тисяч – в Іспанії, понад 224 тисяч— у Великій Британії, 221 тисяча у Росії і понад 219 тисяч в Італії)

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Понад 1 млн. 456 тис. осіб уже одужали. Втім, 286 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
12.05.2020 09:24



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