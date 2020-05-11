Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 11 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 11 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 11 травня в Україні зафіксовано 15648 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 416 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 408, на щастя, вже одужало 3288 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 11 травня така:

Вінницька область — 553 випадки;

Волинська область — 482 випадки;

Дніпропетровська область — 731 випадок;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 523 випадки;

Закарпатська область — 730 випадків;

Запорізька область — 329 випадків;

Івано-Франківська область — 1126 випадків;

Кіровоградська область — 420 випадків;

м. Київ — 1871 випадок;

Київська область — 1000 випадків;

Львівська область — 798 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 223 випадки;

Одеська область — 646 випадків;

Полтавська область — 247 випадків;

Рівненська область — 978 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 1018 випадків;

Харківська область — 595 випадків;

Херсонська область — 161 випадок;

Хмельницька область — 178 випадків;

Чернівецька область — 2324 випадки;

Черкаська область — 342 випадки;

Чернігівська область — 77 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 11 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 103 241 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 329 тис. із них у США, понад 224 тисяч – в Іспанії, 221 тисяча у Росії, понад 220 тис. — Велика Британія і понад 219 тисяч в Італії)

Понад 1 млн. 411 тис. осіб уже одужали. Втім, 282 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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