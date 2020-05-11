Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 11 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 11 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 11 травня в Україні зафіксовано 15648 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 416 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 408, на щастя, вже одужало 3288 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 11 травня така:
Вінницька область — 553 випадки;
Волинська область — 482 випадки;
Дніпропетровська область — 731 випадок;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 523 випадки;
Закарпатська область — 730 випадків;
Запорізька область — 329 випадків;
Івано-Франківська область — 1126 випадків;
Кіровоградська область — 420 випадків;
м. Київ — 1871 випадок;
Київська область — 1000 випадків;
Львівська область — 798 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 223 випадки;
Одеська область — 646 випадків;
Полтавська область — 247 випадків;
Рівненська область — 978 випадків;
Сумська область — 154 випадки;
Тернопільська область — 1018 випадків;
Харківська область — 595 випадків;
Херсонська область — 161 випадок;
Хмельницька область — 178 випадків;
Чернівецька область — 2324 випадки;
Черкаська область — 342 випадки;
Чернігівська область — 77 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 11 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 103 241 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 329 тис. із них у США, понад 224 тисяч – в Іспанії, 221 тисяча у Росії, понад 220 тис. — Велика Британія і понад 219 тисяч в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій
Понад 1 млн. 411 тис. осіб уже одужали. Втім, 282 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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