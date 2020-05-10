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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 10 травня / 10.05.2020 09:57
10.05.2020 09:57
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 10 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 10 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 10 травня, в Україні зафіксовано 15232 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 522 нові випадки.

Статистика по областях станом на ранок 10 травня така:

  • Вінницька область — 544 випадки;
  • Волинська область — 470 випадків;
  • Дніпропетровська область — 704 випадки;
  • Донецька область — 99 випадків;
  • Житомирська область — 517 випадків;
  • Закарпатська область — 695 випадків;
  • Запорізька область — 328 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1116 випадків;
  • Кіровоградська область — 411 випадків;
  • місто Київ — 1804 випадки;
  • Київська область — 972 випадки;
  • Львівська область — 753 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 221 випадок;
  • Одеська область — 636 випадків;
  • Полтавська область — 246 випадків;
  • Рівненська область — 926 випадків;
  • Сумська область — 154 випадки;
  • Тернопільська область — 999 випадків;
  • Харківська область — 572 випадки;
  • Херсонська область — 159 випадків;
  • Хмельницька область — 175 випадків;
  • Чернівецька область — 2268 випадків;
  • Черкаська область — 333 випадки;
  • Чернігівська область — 73 випадки.
Статистика Covid-19

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на 09.00 10 травня летальних випадків 391, одужало 3060 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 10 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 025 140 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 309 тис. із них у США, понад 223 тисяч – в Іспанії, понад 218 тисяч в Італії)

Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій

Понад 1 млн. 427 тис. осіб уже одужали. Втім, 279 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
10.05.2020 09:57



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