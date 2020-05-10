Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 10 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 10 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на вчора, 10 травня, в Україні зафіксовано 15232 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 522 нові випадки.
Статистика по областях станом на ранок 10 травня така:
- Вінницька область — 544 випадки;
- Волинська область — 470 випадків;
- Дніпропетровська область — 704 випадки;
- Донецька область — 99 випадків;
- Житомирська область — 517 випадків;
- Закарпатська область — 695 випадків;
- Запорізька область — 328 випадків;
- Івано-Франківська область — 1116 випадків;
- Кіровоградська область — 411 випадків;
- місто Київ — 1804 випадки;
- Київська область — 972 випадки;
- Львівська область — 753 випадки;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 221 випадок;
- Одеська область — 636 випадків;
- Полтавська область — 246 випадків;
- Рівненська область — 926 випадків;
- Сумська область — 154 випадки;
- Тернопільська область — 999 випадків;
- Харківська область — 572 випадки;
- Херсонська область — 159 випадків;
- Хмельницька область — 175 випадків;
- Чернівецька область — 2268 випадків;
- Черкаська область — 333 випадки;
- Чернігівська область — 73 випадки.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на 09.00 10 травня летальних випадків 391, одужало 3060 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 10 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 025 140 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 309 тис. із них у США, понад 223 тисяч – в Іспанії, понад 218 тисяч в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій
Понад 1 млн. 427 тис. осіб уже одужали. Втім, 279 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
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