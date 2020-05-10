Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 10 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 10 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 10 травня, в Україні зафіксовано 15232 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 522 нові випадки.

Статистика по областях станом на ранок 10 травня така:

Вінницька область — 544 випадки;

Волинська область — 470 випадків;

Дніпропетровська область — 704 випадки;

Донецька область — 99 випадків;

Житомирська область — 517 випадків;

Закарпатська область — 695 випадків;

Запорізька область — 328 випадків;

Івано-Франківська область — 1116 випадків;

Кіровоградська область — 411 випадків;

місто Київ — 1804 випадки;

Київська область — 972 випадки;

Львівська область — 753 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 221 випадок;

Одеська область — 636 випадків;

Полтавська область — 246 випадків;

Рівненська область — 926 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 999 випадків;

Харківська область — 572 випадки;

Херсонська область — 159 випадків;

Хмельницька область — 175 випадків;

Чернівецька область — 2268 випадків;

Черкаська область — 333 випадки;

Чернігівська область — 73 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на 09.00 10 травня летальних випадків 391, одужало 3060 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 10 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 025 140 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 309 тис. із них у США, понад 223 тисяч – в Іспанії, понад 218 тисяч в Італії)

Понад 1 млн. 427 тис. осіб уже одужали. Втім, 279 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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