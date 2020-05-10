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ICTV / Ранок / День матері: ніжні привітання для матусь у прозі, віршах і картинках / 10.05.2020 07:06
10.05.2020 07:06
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День матері: ніжні привітання для матусь у прозі, віршах і картинках

Фото: Dreamstime

Як привітати матусю із ніжним і світлим святом – Днем матері, який відзначають 10 травня? Ранок у Великому Місті зібрав найтепліші привітання українською мовою у віршах, прозі, листівках, а також короткі смс-привітання.

Також у матеріалі ти знайдеш вітання з Днем матері для свекрухи та хресної, які теж заслуговують отримати приємні слова.

Привітання з Днем матері у віршах

Одне серце, мама, в нас з тобою,

Та одна душа на двох у нас,

Я в тебе занурюсь з головою,

Ти найкраща, навіть без прикрас,

Я за тебе, милая, радію,

Коли бачу, що щаслива ти,

Ти завжди даєш мені надію,

Втілюєш наснагу для мети,

Я кажу тобі за все спасибі,

У День мами ніжно обійму,

Привітаю, будь завжди щаслива,

Я тебе, матусечка, люблю!

***

Таких, як ти, немає більше в світі,

Ти лиш одна, матусечка, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

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***

Я вітаю всіх матусь

Зі святом їх прекрасним.

Материнство буде ваше

Ніжним хай та ясним.

Щоб маленькі рученята

Завжди обіймали.

А кохані оченята

Сліз гірких не знали.

Привітання з Днем матері у прозі

Мама завжди переймається за свою дитину: хоч їй 5 років, хоч 50. Але я тебе прошу, мамо, поменше витрачай свої безцінні нерви на мене! Не хвилюйся так сильно, адже твоє здоров’я для мене найважливіше! Люблю тебе.

***

Мамочко, добра, ніжна і промениста, вітаю тебе зі святом, днем ​​матері! Нехай цей день ще раз нагадає тобі про мою любов, подарує ніжні обійми і слова подяки. Я бажаю тобі тільки здоров’я, довгих років життя. Нехай ніколи тебе не спіткає зневіра, а очі не намокнуть від сліз. Залишайся завжди такою ж красивою, молодою, чуйною і дбайливою. Знай, ти в мене найкраща!

***

Рідну матусю вітаю з днем ​​матері! Дозволь сказати слова подяки і любові до тебе. Мила моя, дякую тобі за ласку і ніжність, за довгі, безсонні ночі, за переживання, за турботу. За те, що завжди віддавала себе без залишку нам, за слова напуття і благословення. Будь, рідна моя, щаслива і здорова ще багато років, нехай твої очі не знають сліз, а руки важкої праці. Я тебе дуже люблю, дорога, безцінна моя матусю!

Короткі смс-привітання на Днем матері

З днем матері, мила матусю,

Люба моя, найніжніша,

Будь завжди здорова та гарна,

І за сонечко навіть миліша!

***

Мамусю рідна, кохана моя,

Сьогодні це свято – лиш тільки для тебе.

Бажаю тобі я щастя й добра,

І віри, й надії, і мирного неба.

***

З Днем матері! Матусю, дякую, що подарувала життя. Бажаю тобі міцного здоров’я, доброти, турботи та щоб діти завжди поверталися додому!

Привітання з Днем матері для свекрухи

Для мене ви не просто свекруха,

Ви для мене друга мама,

Що так мені з вами пощастить,

Я навіть не могла чекати!

З Днем матері я Вас вітаю!

І чоловік, і діти – всі зі мною.

Бажаємо щастя вам без краю,

Щоб в життя мир був і спокій!

***

Дорога свекруха, кажуть, що дружина ніколи не зможе замінити свого чоловіка його власну маму. Це неправда! Але таку добру, чуйну, ласкаву маму, як Ви і замінювати-то не треба тому, що Ви для мене стали другою мамою. З Днем матері Вас і всіх благ!

Привітання з Днем матері для хресної

Хресна, з днем матері

Вас я вітаю!

Бути такою уважною

Я завжди бажаю.

Мама ви прекрасна

Для своїх дітей,

Їх посмішка ясна

Гріє нехай як весна!

Зворушливий вірш про маму

Мамо, я завжди ношу у серці

Колискову, що мені співала

Ти щоночі лагідно і ніжно,

Коли зорі сходили над гаєм.

Мамо, я завжди ношу у серці

Твоїх рук тепло й любов твою.

Все це зігріває кожен день

Вже дорослу донечку твою.

Мамо, я завжди ношу у серці

Найтепліший, милий погляд твій.

Він мені нагадує дитинство

Й дивовижний світ дитячих мрій.

Моя рідна, моя любо мамо,

Дякую тобі за те, що ти

Цілий світ мені подарувала

Й вірний шлях вказала у житті

Мамо, з цим весняним ніжним святом

Я тебе вітаю від душі!

Хай вогонь горить в твоїх очах,

Будь найщасливішою з усіх!

***

Мама старенька стоїть на воротах,

Від сліз солених її очі печуть.

Чекає дітей, у щоденних турботах,

А діти невдячні додому не йдуть.

Бо нічого в світі краще нема,

як на тебе чекає ще мати жива!

Відвідай її хоч раз у неділю,

бо стомлена мама плекає надію.

Коли ти прийдеш і мама зрадіє,

Тобі все простить і все зрозуміє.

Ніхто так не вміє, як мама пробачити.

Дай її Боже ще трохи прожити!

Приїжджайте до мами у вільну хвилину.

Бо роки летять і летять без упину.

Любіть свою маму, коли ще жива!

Бо колись схаменетесь – а її вже нема…

Привітання з Днем матері – картинки

З днем матері листівка З днем матері листівка З днем матері листівка З днем матері листівка З днем матері листівка З днем матері картинка

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з Днем народження.

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Теги: привітання
10.05.2020 07:06



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