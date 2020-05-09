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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 9 травня / 09.05.2020 10:30
09.05.2020 10:30
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 9 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 9 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 9 травня, в Україні зафіксовано 14710 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 515 нові випадки.

До Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 38179.

Статистика по областях станом на ранок 9 травня така:

Вінницька область — 522 випадки;
Волинська область — 445 випадків;
Дніпропетровська область — 681 випадок;
Донецька область — 99 випадків;
Житомирська область — 485 випадків;
Закарпатська область — 678 випадків;
Запорізька область — 320 випадків;
Івано-Франківська область — 1095 випадків;
Кіровоградська область — 411 випадків;
м. Київ — 1771 випадок;
Київська область — 959 випадків;
Львівська область — 699 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 204 випадки;
Одеська область — 619 випадків;
Полтавська область — 240 випадків;
Рівненська область — 877 випадків;
Сумська область — 152 випадки;
Тернопільська область — 977 випадків;
Харківська область — 528 випадків;
Херсонська область — 156 випадків;
Хмельницька область — 165 випадків;
Чернівецька область — 2179 випадків;
Черкаська область — 333 випадки;
Чернігівська область — 73 випадки.

АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 9 травня летальних випадків 376, одужало 2909 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 9 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 939 348 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 283 тис. із них у США, понад 222 тисяч – в Іспанії, понад 217 тисяч в Італії)

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Понад 1 млн. 387 тис. осіб уже одужали. Втім, 274 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
09.05.2020 10:30



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