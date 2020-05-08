Як вибрати сонцезахисні окуляри: ознаки якісного аксесуару для очей

Як обрати сонцезахисні окуляри? Про це часто думають українці, коли стоять перед широким вибором у магазині оптики. Та Ранок у Великому Місті вирішив допомогти розібратися з цим питанням. Як правильно обрати окуляри від сонця, та на що варто звертати увагу – читай нижче.
Сонцезахисні окуляри – дуже важливий аксесуар на літо. І головне – вміти обирати якісні окуляри, а не простий пластик.
Якою має бути оправа на сонцезахисних окулярах?
Оправу можеш вибрати на свій смак. Якість сонцезахисних окулярів від цього не буде залежати.
Переваги пластикової оправи: легкі, довго носяться, не псуються.
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Переваги металічної оправи: міцніші за пластикові. Але перевіряй кріплення лінзи до оправи. Якщо оправа надто сильно затягнута, можуть виникнути тріщини на окулярах.
На що звертати увагу при виборі сонцезахисних окулярів?
- Лінзи мають бути затемнені рівномірно, а не наполовину. Таким чином, ти вбережеш свої очі від потрапляння сонячних променів. Якщо обрати окуляри, де лінзи наполовину затемнені, то очі будуть більше стомлюватись.
- Перевіряй кріплення. Гвинтики мають бути міцно закріплені.
- Спробуй кілька разів закрити і відкрити дужечки окулярів. Вони не повинні скрипіти, і, до того ж, мають легко піддаватись керуванню.
- Вибирай окуляри з поляризаційним фільтром. Такі окуляри найбільше підходять тим, хто за кермом, або тих, хто любить відпочивати в спекотних країнах.
- Має бути маркування UV-PROTECTION.
- Намагайся, щоб був вказаний максимальний ступінь захисту – 80-100%.
- На пластикових окулярах: 80-90% захисту, якщо пише 100%, то швидше всього це підробка.
- У комплект до якісних сонячних окулярів додається сертифікат.
Скляні чи пластикові лінзи?
Скло – надійно захищає від UV-променів, але легко б’ється.
Якщо обирати пластикові лінзи, то лише темного кольору.
Який колір лінз найкращий для очей?
Найкращий варіант для очей – це лінзи темно-сірих і темно-зелених відтінків. Якщо на кожен день ти придбаєш сонцезахисні окуляри рожевого, жовтого чи синього кольору – велика ймовірність, що це принесе лише шкоду очам. Такі окуляри швидше підійдуть, як доповнення до образу, а не захист для очей.
Отож, тепер ти знаєш, як правильно обирати для себе якісні сонцезахисні окуляри. Бережи очі, адже сонячне проміння хоч і дає вітамін D, та для очей це не корисно.
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