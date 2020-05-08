Що почитати на карантині: ТОП книжок від телеведучого Антона Равицького

Які книги варто почитати – добірка цікавих і корисних книг від ведучого телеканалу ICTV Антона Равицього.
Попереду довгий вікенд – відпочивати будемо аж 3 дні, втім, в умовах карантину їх доведеться просидіти вдома. Як провести час цікаво і з користю? Ідеальний вихід – присвятити час читанню.
Телеведучий Антон Равицький намагається читати всі цікаві книжкові новинки, щомісяця прочитує 10-12 книг. Аби тобі не довелося нудьгувати вдома, він склав власний ТОП-7 книжок, які скрасять тобі карантин.
Найкращі книжки – ТОП-7 від Антона Равицького
Щоденник чумного року
Автор: Данієль Дефо
Для обміну прогресивним досвідом і підняття духу в самоізоляції хапайте прекрасну недооцінену класику. Автора книги про пригоди Робінзона Крузо знають всі, але ж він написав не один твір.
Цей роман ще цікавіший. Тому що одна справа – це весело обживатися на теплому острові в приємній компанії кози і П’ятниці, і зовсім інша – виживати в охопленому чумою Лондоні 1664 року.Також по темі: Топ сучасних українських книг, які варто прочитати Топ книг для саморозвитку: що треба прочитати кожному Що почитати вдома під час крантину: добірка книг
Вай-фая немає, бігти нікуди, зайві контакти небезпечні. Практично наша реальність. Ситуацію про побут британської столиці того часу Даніель Дефо описав так докладно і безпристрасно, що налякав навіть сучасників.
Так що накапайте собі настойки ехінацеї, продезінфікуйте крісло і приступайте до читання – нас відправила на карантин не перша епідемія в історії людства.
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Місто і місто
Автор: Чайна М’євіль
Щоб відпочити від нашого дивного світу, пориньте в світ ще більш дивний. Британський письменник-фантаст Чайна М’євіль створив дивовижну роздвоєну реальність свого роману Місто і місто, реальність сюрреалістичну і максимально звичайну одночасно.
Майже нуарний детектив про сищика-одинака на ваших очах перетворюється в містичну притчу, яка торкається дуже серйозних питань.
Ви можете просто стежити за розслідуванням одного вбивства в двох дивних містах на околиці Європи, а можете замислитись про ті табу і розділяючі фактори, які створюють нашу з вами реальність.
Чайна М’євіль – бакалавр з соціальної антропології, магістр економіки і кандидат наук в галузі міжнародних відносин; гра його розуму створила багатогранний міні-всесвіт, який цікаво розглядати, розгадувати і вивчати.
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Кувала зозуля
Автор: Джоанн Роулінг
Ви любите книги Джоанн Роулінг? Літературна мама Гаррі Поттера не захотіла спочивати на лаврах і вирішила підкорити новий жанр.
Під псевдонімом Роберт Гелбрейт вона створила вже чотири детективні романи про пригоди колишнього військового, а тепер лондонського детектива Корморана Страйка. Якщо починати, то по порядку, з першої книги циклу, Кувала зозуля.
Налийте собі добру пінту елю і вирушайте на вулиці британської столиці, щоб дізнатися правду про самогубство, а, можливо, вбивство юної моделі.
Від респектабельних районів міста до відвертих нетрів, ви з героєм цього практично класичного детектива важкою ходою дійдете до розв’язки історії і зрозумієте, яким різноманітним талантом володіє письменниця, а ще зрозумієте, що найстрашніші монстри живуть у людей в головах.
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Як розмовляти будь з ким, будь-коли і будь-де
Автор: Ларрі Кінг
У нашому затишному 21 столітті листувань в месенджерах мистецтво живого спілкування тримається практично на одних голосових повідомленнях.
А ще ж зовсім недавно, наприкінці 20 століття, планетою бігали динозаври жанру інтерв’ю.
Одним з найбільших представників, на мій погляд, є Ларрі Кінг. За 25 років шоу Larry King Live американський радіо- і телеведучий провів більше ніж 50 тисяч інтерв’ю з найвідомішими співрозмовниками свого часу.
Президенти і актори, зірки спорту і вчені – Ларрі Кінг вмів підібрати ключ, який відкривав серця до кожного гостя, показуючи його відверто і чесно, вмів будував спілкування максимально цікавим для всіх.
Таке вміння може бути корисним не лише для журналістів, а й для всіх, хто прагне навчитися комунікації з незнайомцями.
Прислухайтеся до порад людини, яка розговорила десятки тисяч і забудьте про незручні паузи та кострубаті знайомства. Або хоча б зрозумієте, як можна вчасно і легко закінчити розмову.
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Проблема трьох тіл
Автор: Лю Цисінь
Роман Проблема трьох тіл – це наукова фантастика здорової людини. Ніяких тобі чарівних вундервафлів (літаючих танків, підводних літаків та підземних човнів) – лише фізика, астрофізика і трішки філософії.
Які можливості ховаються за порогом наступного наукового ривка? Чи не є людство більшим злом, ніж ті загрози, яким воно протистоїть? Контакт з позаземним розумом – це можливості і розвиток чи неминуче знищення нашої цивілізації? Деякі проблеми можуть не мати рішення, але іноді досить перебувати в його пошуку.
Перша книга трилогії Пам’ять про минуле Землі стала кращим фантастичним романом 2015 року.
Твір, прочитавши який, фраза: «Ми не одні у Всесвіті» – вже не буде для вас такою оптимістичною.
Наливайте порцію байцзю, якщо знайдете, так легше впоратися з відчуттям, що вороги поруч, і вони спостерігають.
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Кодове ім’я Вілланель
Автор: Люк Дженнінгс
Роман Кодове ім’я Вілланель починався в 2014-2016 роках як серія інтернет-оповідань. Пізніше автор об’єднав їх у першу книгу, потім написав другу.
На їх основі зняли серіал Вбиваючи Єву, і ось-ось з’явиться фінальний роман трилогії.
Так що ви ідеально встигаєте прочитати і переглянути всі інкарнації цього шпигунського трилера, який, при всій серйозності сюжетних перепетій, абсолютно не приховує іронічної глузливої посмішки.
Чим завершиться взаємне переслідування чарівної кілерші-соціопатки і харизматичної агентки британської контррозвідки? Яким чином їх занесе в центр і колиску цивілізації: українську Одесу?
У вас є час, щоб з’ясувати! Відкупорюйте шампанське, це хоч і кривавий, але легкий жанр.
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Дорога
Автор: Кормак Маккарті
Роман сучасного класика, американця Кормака Маккарті «Дорога» – не перша і точно не остання історія, герої якої йдуть до моря. Можливо, це навіть не найкраща книга автора.
Особисто мені більше сподобалась його Старим тут не місце. Але є щось, що зачаровує у тому, як безіменні батько і син кілька місяців рухаються територією колишніх Сполучених Штатів.
Неназвана катастрофа спустошила світ, знищила більшість людей і тварин. А ці дві маленькі фігури бредуть безкрайніми просторами до останньої константи: моря, обіцянок нового, кращого життя.
Налийте в долоні антисептику, згадайте світ до карантину, уявіть яким він буде після, і приємного вам читання!
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені книги знаменитостей.
Фото: Pixabay