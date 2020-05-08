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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 8 травня / 08.05.2020 09:23
08.05.2020 09:23
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 8 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 8 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 8 травня, в Україні зафіксовано 14195 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 504 нові випадки.

До Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 37052.

Статистика по областях станом на ранок 8 травня така:

Вінницька область — 514 випадків;
Волинська область — 424 випадки;
Дніпропетровська область — 652 випадки;
Донецька область — 91 випадок;
Житомирська область — 480 випадків;
Закарпатська область — 644 випадки;
Запорізька область — 312 випадків;
Івано-Франківська область — 1078 випадків;
Кіровоградська область — 408 випадків;
м. Київ — 1721 випадок;
Київська область — 935 випадків;
Львівська область — 660 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 179 випадків;
Одеська область — 583 випадки;
Полтавська область — 239 випадків;
Рівненська область — 855 випадків;
Сумська область — 147 випадків;
Тернопільська область — 959 випадків;
Харківська область — 478 випадків;
Херсонська область — 149 випадків;
Хмельницька область — 148 випадків;
Чернівецька область — 2097 випадків;
Черкаська область — 331 випадок;
Чернігівська область — 69 випадків.

АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 8 травня летальних випадків 361, одужало 2706 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 8 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 847 047 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 256 тис. із них у США, понад 221 тисяч – в Іспанії, понад 215 тисяч в Італії)

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Понад 1 млн. 285 тис. осіб уже одужали. Втім, 269 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
08.05.2020 09:23



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