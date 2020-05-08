Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 8 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 8 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 8 травня, в Україні зафіксовано 14195 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 504 нові випадки.

До Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 37052.

Статистика по областях станом на ранок 8 травня така:

Вінницька область — 514 випадків;

Волинська область — 424 випадки;

Дніпропетровська область — 652 випадки;

Донецька область — 91 випадок;

Житомирська область — 480 випадків;

Закарпатська область — 644 випадки;

Запорізька область — 312 випадків;

Івано-Франківська область — 1078 випадків;

Кіровоградська область — 408 випадків;

м. Київ — 1721 випадок;

Київська область — 935 випадків;

Львівська область — 660 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 179 випадків;

Одеська область — 583 випадки;

Полтавська область — 239 випадків;

Рівненська область — 855 випадків;

Сумська область — 147 випадків;

Тернопільська область — 959 випадків;

Харківська область — 478 випадків;

Херсонська область — 149 випадків;

Хмельницька область — 148 випадків;

Чернівецька область — 2097 випадків;

Черкаська область — 331 випадок;

Чернігівська область — 69 випадків.

АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 8 травня летальних випадків 361, одужало 2706 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 8 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 847 047 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 256 тис. із них у США, понад 221 тисяч – в Іспанії, понад 215 тисяч в Італії)

Понад 1 млн. 285 тис. осіб уже одужали. Втім, 269 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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