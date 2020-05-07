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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 7 травня / 07.05.2020 09:30
07.05.2020 09:30
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 7 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 7 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 7 травня, в Україні зафіксовано 13691 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 507 нових випадків.

До Центру надійшло 1182 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35904.

Статистика по областях станом на ранок 7 травня така:

Вінницька область — 485 випадків;
Волинська область — 393 випадки;
Дніпропетровська область — 624 випадки;
Донецька область — 89 випадків;
Житомирська область — 468 випадків;
Закарпатська область — 600 випадків;
Запорізька область — 300 випадків;
Івано-Франківська область — 1055 випадків;
Кіровоградська область — 403 випадки;
м. Київ — 1675 випадків;
Київська область — 916 випадків;
Львівська область — 595 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 171 випадок;
Одеська область — 568 випадків;
Полтавська область — 236 випадків;
Рівненська область — 817 випадків;
Сумська область — 131 випадок;
Тернопільська область — 951 випадок;
Харківська область — 448 випадків;
Херсонська область — 146 випадків;
Хмельницька область — 138 випадків;
Чернівецька область — 2048 випадків;
Черкаська область — 324 випадки;
Чернігівська область — 68 випадків.

АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 7 травня летальних випадків 340, одужало 2396 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 7 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 753 112 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 245 тис. із них у США, понад 220 тисяч – в Іспанії, понад 214 тисяч в Італії)

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Понад 1 млн. 199 тис. осіб уже одужали. Втім, 263 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
07.05.2020 09:30



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