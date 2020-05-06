Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 6 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 6 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на вчора, 6 травня, в Україні зафіксовано 13184 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 487 нових випадків.
До Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722.
Статистика по областях станом на ранок 6 травня така:
Волинська область — 359 випадків;
Дніпропетровська область — 568 випадків;
Донецька область — 85 випадків;
Житомирська область — 456 випадків;
Закарпатська область — 572 випадки;
Запорізька область — 298 випадків;
Івано-Франківська область — 1037 випадків;
Кіровоградська область — 402 випадки;
м. Київ — 1651 випадок;
Київська область — 891 випадок;
Львівська область — 553 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 165 випадків;
Одеська область — 505 випадків;
Полтавська область — 232 випадки;
Рівненська область — 787 випадків;
Сумська область — 130 випадків;
Тернопільська область — 935 випадків;
Харківська область — 403 випадки;
Херсонська область — 143 випадки;
Хмельницька область — 134 випадки;
Чернівецька область — 1985 випадків;
Черкаська область — 314 випадків;
Чернігівська область — 65 випадків.
АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 6 травня летальних випадків 327, одужало 2097 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 6 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 664 143 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 204 тис. із них у США, понад 219 тисяч – в Іспанії, понад 213 тисяч в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій
Понад 1 млн. 199 тис. осіб уже одужали. Втім, 257 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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