Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 6 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 6 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 6 травня, в Україні зафіксовано 13184 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 487 нових випадків.

До Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722.

Статистика по областях станом на ранок 6 травня така:

Вінницька область — 472 випадки;

Волинська область — 359 випадків;

Дніпропетровська область — 568 випадків;

Донецька область — 85 випадків;

Житомирська область — 456 випадків;

Закарпатська область — 572 випадки;

Запорізька область — 298 випадків;

Івано-Франківська область — 1037 випадків;

Кіровоградська область — 402 випадки;

м. Київ — 1651 випадок;

Київська область — 891 випадок;

Львівська область — 553 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 165 випадків;

Одеська область — 505 випадків;

Полтавська область — 232 випадки;

Рівненська область — 787 випадків;

Сумська область — 130 випадків;

Тернопільська область — 935 випадків;

Харківська область — 403 випадки;

Херсонська область — 143 випадки;

Хмельницька область — 134 випадки;

Чернівецька область — 1985 випадків;

Черкаська область — 314 випадків;

Чернігівська область — 65 випадків.

АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 6 травня летальних випадків 327, одужало 2097 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 6 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 664 143 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 204 тис. із них у США, понад 219 тисяч – в Іспанії, понад 213 тисяч в Італії)

Понад 1 млн. 199 тис. осіб уже одужали. Втім, 257 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.