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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 5 травня / 05.05.2020 09:29
05.05.2020 09:29
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 5 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 5 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 5 травня, в Україні зафіксовано 12697 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 366 нових випадків.

До Центру надійшло 1041 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311.

Статистика по областях станом на ранок 5 травня така:

Вінницька область — 454 випадки;
Волинська область — 343 випадки;
Дніпропетровська область — 478 випадків;
Донецька область — 83 випадки;
Житомирська область — 448 випадків;
Закарпатська область — 546 випадків;
Запорізька область — 287 випадків;
Івано-Франківська область — 1015 випадків;
Кіровоградська область — 401 випадок;
м. Київ — 1583 випадки;
Київська область — 866 випадків;
Львівська область — 514 випадків;
Луганська область — 38 випадків;
Миколаївська область — 163 випадки;
Одеська область — 469 випадків;
Полтавська область — 231 випадок;
Рівненська область — 779 випадків;
Сумська область — 112 випадків;
Тернопільська область — 923 випадки;
Харківська область — 377 випадків;
Херсонська область — 142 випадки;
Хмельницька область — 119 випадків;
Чернівецька область — 1948 випадків;
Черкаська область — 314 випадків;
Чернігівська область — 64 випадки.

АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 5 травня летальних випадків 316, одужало 1875 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 5 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 584 174 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 180 тис. із них у США, понад 218 тисяч – в Іспанії, понад 211 тисяч в Італії)

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Понад 1 млн. 167 тис. осіб уже одужали. Втім, 251 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
05.05.2020 09:29



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