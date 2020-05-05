Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 5 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 5 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 5 травня, в Україні зафіксовано 12697 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 366 нових випадків.

До Центру надійшло 1041 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311.

Статистика по областях станом на ранок 5 травня така:

Вінницька область — 454 випадки;

Волинська область — 343 випадки;

Дніпропетровська область — 478 випадків;

Донецька область — 83 випадки;

Житомирська область — 448 випадків;

Закарпатська область — 546 випадків;

Запорізька область — 287 випадків;

Івано-Франківська область — 1015 випадків;

Кіровоградська область — 401 випадок;

м. Київ — 1583 випадки;

Київська область — 866 випадків;

Львівська область — 514 випадків;

Луганська область — 38 випадків;

Миколаївська область — 163 випадки;

Одеська область — 469 випадків;

Полтавська область — 231 випадок;

Рівненська область — 779 випадків;

Сумська область — 112 випадків;

Тернопільська область — 923 випадки;

Харківська область — 377 випадків;

Херсонська область — 142 випадки;

Хмельницька область — 119 випадків;

Чернівецька область — 1948 випадків;

Черкаська область — 314 випадків;

Чернігівська область — 64 випадки.

АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 5 травня летальних випадків 316, одужало 1875 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 5 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 584 174 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 180 тис. із них у США, понад 218 тисяч – в Іспанії, понад 211 тисяч в Італії)

Понад 1 млн. 167 тис. осіб уже одужали. Втім, 251 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.