Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 4 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 4 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на вчора, 4 травня, в Україні зафіксовано 12331 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 418 нових випадків.
До Центру надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 32270.
Статистика по областях станом на ранок 4 травня така:
Волинська область — 340 випадків;
Дніпропетровська область — 460 випадків;
Донецька область — 81 випадок;
Житомирська область — 430 випадків;
Закарпатська область — 531 випадок;
Запорізька область — 285 випадків;
Івано-Франківська область — 984 випадки;
Кіровоградська область — 401 випадок;
м. Київ — 1535 випадків;
Київська область — 853 випадки;
Львівська область — 506 випадків;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 161 випадок;
Одеська область — 427 випадків;
Полтавська область — 227 випадків;
Рівненська область — 750 випадків;
Сумська область — 112 випадків;
Тернопільська область — 896 випадків;
Харківська область — 361 випадок;
Херсонська область — 139 випадків;
Хмельницька область — 116 випадків;
Чернівецька область — 1887 випадків;
Черкаська область — 312 випадків;
Чернігівська область — 64 випадки.
АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 4 травня летальних випадків 303, одужало 1619 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 4 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 307 265 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 158 тис. із них у США, понад 217 тисяч – в Іспанії, понад 210 тисяч в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій
Понад 1 млн. 127 тис. осіб уже одужали. Втім, 247 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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