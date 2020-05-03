Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 3 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 3 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 2 травня, в Україні зафіксовано 11913 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 502 нові випадки.

До Центру надійшло 681 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31724.

Статистика по областях станом на ранок 3 травня така:

Вінницька область — 435 випадків;

Волинська область — 324 випадки;

Дніпропетровська область — 448 випадків;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 423 випадки;

Закарпатська область — 508 випадків;

Запорізька область — 275 випадків;

Івано-Франківська область — 965 випадків;

Кіровоградська область — 397 випадків;

м. Київ — 1511 випадків;

Київська область — 784 випадки;

Львівська область — 473 випадки;

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 149 випадків;

Одеська область — 409 випадків;

Полтавська область — 222 випадки;

Рівненська область — 726 випадків;

Сумська область — 110 випадків;

Тернопільська область — 868 випадків;

Харківська область — 348 випадків;

Херсонська область — 136 випадків;

Хмельницька область — 115 випадків;

Чернівецька область — 1818 випадків;

Черкаська область — 308 випадків;

Чернігівська область — 54 випадки.

АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 3 травня летальних випадків 288, одужало 1547 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 3 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 428 425 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон із них у США, понад 216 тисяч – в Іспанії, понад 209 тисяч в Італії)

Понад 1 млн. осіб уже одужали. Втім, 243 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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