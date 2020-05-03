Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 3 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 3 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на вчора, 2 травня, в Україні зафіксовано 11913 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 502 нові випадки.
До Центру надійшло 681 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31724.
Статистика по областях станом на ранок 3 травня така:
Вінницька область — 435 випадків;
Волинська область — 324 випадки;
Дніпропетровська область — 448 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 423 випадки;
Закарпатська область — 508 випадків;
Запорізька область — 275 випадків;
Івано-Франківська область — 965 випадків;
Кіровоградська область — 397 випадків;
м. Київ — 1511 випадків;
Київська область — 784 випадки;
Львівська область — 473 випадки;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 149 випадків;
Одеська область — 409 випадків;
Полтавська область — 222 випадки;
Рівненська область — 726 випадків;
Сумська область — 110 випадків;
Тернопільська область — 868 випадків;
Харківська область — 348 випадків;
Херсонська область — 136 випадків;
Хмельницька область — 115 випадків;
Чернівецька область — 1818 випадків;
Черкаська область — 308 випадків;
Чернігівська область — 54 випадки.
АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 3 травня летальних випадків 288, одужало 1547 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 3 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 428 425 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон із них у США, понад 216 тисяч – в Іспанії, понад 209 тисяч в Італії)
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Понад 1 млн. осіб уже одужали. Втім, 243 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
Фото: Unsplash
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03.05.2020 09:45
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