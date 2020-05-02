Жіноча стрижка вдома: як самостійно підстригти кінчики волосся

Як самостійно підстригти кінчики волосся в домашніх умовах під час карантину.
Під час карантину актуальною проблемою залишається догляд за волоссям, зокрема – стрижка. І більшість із нас зараз із нетерпінням чекає, коли ж відкриються перукарні.
Але, що робити, коли твоє волосся потребує оновлення вже зараз?
Порадити тобі, як робити каре, боб чи інші різновиди жіночих стрижок, ми не можемо, бо початківцям у домашніх умовах це робити складно, і такі експерименти можуть погано закінчитись. Тому краще дочекатись, коли цим зможе зайнятись професіонал.Також по темі: Календар стрижок на травень 2020: коли краще стригтися Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото) Прості та стильні зачіски на коротке волосся (ФОТО)
А що ж робити з кінчиками волосся, які вже починаюсь сіктись, і їм потрібна термінова допомога? Тут, на щастя, ти зможеш впоратись самостійно.
Тому Ранок у Великому Місті розповість найпростіший спосіб, як підстригти посічені кінчики.
Жіноча стрижка вдома
Як підстригти кінчики волосся – покрокова інструкція
Для цього тобі потрібно:
- Резинка для волосся
- Гострі ножиці
Щоб вдало підстригти кінчики волосся варто дотримуватись такої послідовності:
- Вирівняй волосся або зволож його, особливо, якщо воно курчаве
- Розчеши волосся по всій довжині
- Зав’яжи його у хвіст
- Якщо волосся довге, ти маєш перекинути його наперед, щоб ти його бачила
- Повторно розчеши його
- Відміряй потрібну довжину, яку хочеш відрізати
- Відріж
- Розчеши волосся ще раз та підрівняй ножицями
Якщо в тебе довге волосся, ти впораєшся без сторонньої допомоги. В іншому випадку тобі доведеться попросити когось із близьких, щоб відрізали тобі потрібну довжину.
Як підстригти кінчики волосся – відео
Пам’ятай – на карантині не варто забувати про свій зовнішній вигляд та здоров’я. Навпаки, саме зараз ти маєш приділити цьому особливу увагу.
І навіть якщо не маєш можливості зробити нову зачіску, то все одно турбуйся про здоров’я свого волосся.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити вдома чоловічу стрижку.
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