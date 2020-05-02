Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 2 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 2 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 1 травня, в Україні зафіксовано 11411 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 550 нових випадків.

До Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043.

Статистика по областях станом на ранок 2 травня така:

Вінницька область — 427 випадків;

Волинська область — 315 випадків;

Дніпропетровська область — 436 випадків;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 393 випадки;

Закарпатська область — 496 випадків;

Запорізька область — 267 випадків;

Івано-Франківська область — 942 випадки;

Кіровоградська область — 394 випадки;

м. Київ — 1494 випадки;

Київська область — 747 випадків;

Львівська область — 465 випадків;

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 140 випадків;

Одеська область — 329 випадків;

Полтавська область — 212 випадків;

Рівненська область — 689 випадків;

Сумська область — 105 випадків;

Тернопільська область — 823 випадки;

Харківська область — 311 випадків;

Херсонська область — 121 випадок;

Хмельницька область — 98 випадків;

Чернівецька область — 1745 випадків;

Черкаська область — 304 випадки;

Чернігівська область — 51 випадок.

АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 2 травня летальних випадків 279, одужало 1498 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 2 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 344 435 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон із них у США, понад 213 тисяч – в Іспанії, понад 207 тисяч в Італії)

Понад 1 млн. осіб уже одужали. Втім, 238 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.