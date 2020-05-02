Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 2 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 2 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на вчора, 1 травня, в Україні зафіксовано 11411 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 550 нових випадків.
До Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043.
Статистика по областях станом на ранок 2 травня така:
Вінницька область — 427 випадків;
Волинська область — 315 випадків;
Дніпропетровська область — 436 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 393 випадки;
Закарпатська область — 496 випадків;
Запорізька область — 267 випадків;
Івано-Франківська область — 942 випадки;
Кіровоградська область — 394 випадки;
м. Київ — 1494 випадки;
Київська область — 747 випадків;
Львівська область — 465 випадків;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 140 випадків;
Одеська область — 329 випадків;
Полтавська область — 212 випадків;
Рівненська область — 689 випадків;
Сумська область — 105 випадків;
Тернопільська область — 823 випадки;
Харківська область — 311 випадків;
Херсонська область — 121 випадок;
Хмельницька область — 98 випадків;
Чернівецька область — 1745 випадків;
Черкаська область — 304 випадки;
Чернігівська область — 51 випадок.
АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 2 травня летальних випадків 279, одужало 1498 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 2 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 344 435 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон із них у США, понад 213 тисяч – в Іспанії, понад 207 тисяч в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій
Понад 1 млн. осіб уже одужали. Втім, 238 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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