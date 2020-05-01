Оригінальні привітання з 1 Травня: вірші, проза та листівки

Як привітати з 1 Травня? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе креативні вітання українською мовою у віршах і прозі, а також короткі смс та листівки з Днем праці.
Обирай, що тобі більше до смаку, та відправляй рідним, друзям і колегам.
Привітання з 1 Травня українською мовою
Привітання з 1 Травня у віршах
Якщо втомився працювати,
І ноги йдуть вже ледь до хати,
Ти роботу враз кидай,
Перше травня відзначай!
Гуртом раніше всі ходили,
І «Слава! Слава!» всі трубили,
А тепер ми просто п’ємо,
І так-сяк собі живемо.
Хай зарплата підростає,
І здоров’ячко кріпшає,
Хай би ти розбагатів:
Їв і пив би, що хотів!
***
З 1 травня я вітаю,
Теплих днів тобі бажаю!
Ти забудь про ті плакати,
Краще думай про лопати.
Попрацюй ти в огороді,
Як же гарно на природі…
Не забудь позагорать,
М’язи трішки прокачать!Також по темі: Вихідні в травні 2020: коли і скільки будуть відпочивати українці Посівний календар садівника і городника на травень 2020 Магнітні бурі у травні 2020 – календар небезпечних дат
***
Город Юрік весь зорав,
Гриць картоплю закопав,
Петрик із криниці
Натягав водиці.
А весела Юля
принесла цибулю.
З Першотравнем, люди, —
Щастя усім буде!
Привітання з 1 Травня в прозі
Вітаємо з весняним святом спільної праці, оновлення і активної життєвої позиції. Нехай поруч з Вами завжди буде надійне плече, будь-які справи даються легко, а результат незмінно радує.
***
Зі святом всіх працьовитих! Нехай будь-яка справа закінчиться успіхом і перспективними пропозиціями на майбутнє. Творіть, любите, мрійте, надихайтеся, вивчайте щось нове, захоплююче. Більше світлих днів, посмішок, менше розчарувань/
***
Першого дня травня, на День праці, я від душі вітаю з цим святом і хочу побажати, щоб будь-яка праця і брава робота отримували щиру вдячність, щоб будь-яку справу доводили до кінця, щоб поруч завжди були добрі і вірні друзі, щоб руки ніколи не втомлювалися, а голову світлі думки завжди відвідували.
***
Від щирого серця вітаємо зі святом 1 Травня! Зичимо щастя, здоров’я, весняного тепла! Натхнення, творчої праці! Хай першотравневі свята принесуть Вам і Вашим близьким радість та задоволення! Хай панує мир, злагода та добробут у Ваших оселях!
***
Вітаю з Днем трудівників! Бажаю, щоб ваші труди завжди приносили бажані плоди у вигляді результатів. Щоб робота була в радість. Нехай всі поставлені цілі здійсняться, а фінанси збільшаться! Добра, тепла, достатку, бажання, успіху і благополуччя!
Короткі привітання з 1 Травня в смс
З Днем праці я вітаю,
І тобі я побажаю,
Більше відпочинку, добра,
І весняного тепла!
***
З 1 Травня, з Днем весни,
Нехай летить через роки
Білий голуб в чистому небі
І буде мир завжди!
***
Вітаю з Першотравнем! Бажаю чесно трудитися, але не перепрацьовувати, бажаю жити заможно і не забувати щиро радіти приємним дрібницям.
***
Друзі, з Першотравнем, з днем миру, праці. Гарної погоди, весни і тепла. Веселе сонце протягне свій промінь, Нехай життя буде ясне, без гроз і без хмар!
***
Поздоровляю з 1 Травня
З святом розквіту весни.
Всього доброго бажаю,
Цвіту, щастя і краси.
Картинки і листівки з 1 Травня
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем Народження.
Фото: Pixabay