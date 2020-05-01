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ICTV / Ранок / Оригінальні привітання з 1 Травня: вірші, проза та листівки / 01.05.2020 07:05
01.05.2020 07:05
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Оригінальні привітання з 1 Травня: вірші, проза та листівки


Як привітати з 1 Травня? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе креативні вітання українською мовою у віршах і прозі, а також короткі смс та листівки з Днем праці.

Обирай, що тобі більше до смаку, та відправляй рідним, друзям і колегам.

Привітання з 1 Травня українською мовою

Привітання з 1 Травня у віршах

Якщо втомився працювати,

І ноги йдуть вже ледь до хати,

Ти роботу враз кидай,

Перше травня відзначай!

Гуртом раніше всі ходили,

І «Слава! Слава!» всі трубили,

А тепер ми просто п’ємо,

І так-сяк собі живемо.

Хай зарплата підростає,

І здоров’ячко кріпшає,

Хай би ти розбагатів:

Їв і пив би, що хотів!

***

З 1 травня я вітаю,

Теплих днів тобі бажаю!

Ти забудь про ті плакати,

Краще думай про лопати.

Попрацюй ти в огороді,

Як же гарно на природі…

Не забудь позагорать,

М’язи трішки прокачать!

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***

Город Юрік весь зорав,
Гриць картоплю закопав,
Петрик із криниці
Натягав водиці.
А весела Юля
принесла цибулю.
З Першотравнем, люди, —
Щастя усім буде!

Привітання з 1 Травня в прозі

Вітаємо з весняним святом спільної праці, оновлення і активної життєвої позиції. Нехай поруч з Вами завжди буде надійне плече, будь-які справи даються легко, а результат незмінно радує.

***

Зі святом всіх працьовитих! Нехай будь-яка справа закінчиться успіхом і перспективними пропозиціями на майбутнє. Творіть, любите, мрійте, надихайтеся, вивчайте щось нове, захоплююче. Більше світлих днів, посмішок, менше розчарувань/

***

Першого дня травня, на День праці, я від душі вітаю з цим святом і хочу побажати, щоб будь-яка праця і брава робота отримували щиру вдячність, щоб будь-яку справу доводили до кінця, щоб поруч завжди були добрі і вірні друзі, щоб руки ніколи не втомлювалися, а голову світлі думки завжди відвідували.

***

Від щирого серця вітаємо зі святом 1 Травня! Зичимо щастя, здоров’я, весняного тепла! Натхнення, творчої праці! Хай першотравневі свята принесуть Вам і Вашим близьким радість та задоволення! Хай панує мир, злагода та добробут у Ваших оселях!

***

Вітаю з Днем трудівників! Бажаю, щоб ваші труди завжди приносили бажані плоди у вигляді результатів. Щоб робота була в радість. Нехай всі поставлені цілі здійсняться, а фінанси збільшаться! Добра, тепла, достатку, бажання, успіху і благополуччя!

Короткі привітання з 1 Травня в смс

З Днем праці я вітаю,

І тобі я побажаю,

Більше відпочинку, добра,

І весняного тепла!

***

З 1 Травня, з Днем весни,

Нехай летить через роки

Білий голуб в чистому небі

І буде мир завжди!

***

Вітаю з Першотравнем! Бажаю чесно трудитися, але не перепрацьовувати, бажаю жити заможно і не забувати щиро радіти приємним дрібницям.

***

Друзі, з Першотравнем, з днем миру, праці. Гарної погоди, весни і тепла. Веселе сонце протягне свій промінь, Нехай життя буде ясне, без гроз і без хмар!

***

Поздоровляю з 1 Травня
З святом розквіту весни.
Всього доброго бажаю,
Цвіту, щастя і краси.

Картинки і листівки з 1 Травня

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем Народження.

Фото: Pixabay

 

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Теги: привітання
01.05.2020 07:05



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