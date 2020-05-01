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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 1 травня / 01.05.2020 10:27
01.05.2020 10:27
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 1 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 1 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 1 травня, в Україні зафіксовано 10861 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 455 нових випадків.

До Центру надійшло 1254 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 30316.

Статистика по областях станом на ранок 1 травня така:

Вінницька область — 425 випадків;
Волинська область — 307 випадків;
Дніпропетровська область — 364 випадки;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 390 випадків;
Закарпатська область — 432 випадки;
Запорізька область — 260 випадків;
Івано-Франківська область — 899 випадків;
Кіровоградська область — 392 випадки;
м. Київ — 1453 випадки;
Київська область — 694 випадки;
Львівська область — 454 випадки;
Луганська область — 35 випадків;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 296 випадків;
Полтавська область — 211 випадків;
Рівненська область — 658 випадків;
Сумська область — 103 випадки;
Тернопільська область — 793 випадки;
Харківська область — 274 випадки;
Херсонська область — 120 випадків;
Хмельницька область — 92 випадки;
Чернівецька область — 1667 випадків;
Черкаська область — 296 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.

АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 30 квітня летальних випадків 272, одужало 1413 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 1 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 257 660 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон із них у США, понад 213 тисяч – в Іспанії, понад 205 тисяч в Італії)

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Понад 1 млн. осіб уже одужали. Втім, 233 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
01.05.2020 10:27



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