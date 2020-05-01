Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 1 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 1 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на вчора, 1 травня, в Україні зафіксовано 10861 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 455 нових випадків.

До Центру надійшло 1254 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 30316.

Статистика по областях станом на ранок 1 травня така:

Вінницька область — 425 випадків;

Волинська область — 307 випадків;

Дніпропетровська область — 364 випадки;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 390 випадків;

Закарпатська область — 432 випадки;

Запорізька область — 260 випадків;

Івано-Франківська область — 899 випадків;

Кіровоградська область — 392 випадки;

м. Київ — 1453 випадки;

Київська область — 694 випадки;

Львівська область — 454 випадки;

Луганська область — 35 випадків;

Миколаївська область — 126 випадків;

Одеська область — 296 випадків;

Полтавська область — 211 випадків;

Рівненська область — 658 випадків;

Сумська область — 103 випадки;

Тернопільська область — 793 випадки;

Харківська область — 274 випадки;

Херсонська область — 120 випадків;

Хмельницька область — 92 випадки;

Чернівецька область — 1667 випадків;

Черкаська область — 296 випадків;

Чернігівська область — 50 випадків.

АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 30 квітня летальних випадків 272, одужало 1413 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 1 травня 2020 року у світі зафіксовано 3 257 660 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон із них у США, понад 213 тисяч – в Іспанії, понад 205 тисяч в Італії)

Понад 1 млн. осіб уже одужали. Втім, 233 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.