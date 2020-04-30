Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 30 квітня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 30 квітня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 29 квітня, в Україні зафіксовано 10406 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 540 нових випадків.
До Центру надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 29062.
Статистика по областях станом на ранок 30 квітня така:
Вінницька область — 417 випадків;
Волинська область — 280 випадків;
Дніпропетровська область — 347 випадків;
Донецька область — 68 випадків;
Житомирська область — 374 випадки;
Закарпатська область — 419 випадків;
Запорізька область — 243 випадки;
Івано-Франківська область — 862 випадки;
Кіровоградська область — 391 випадок;
м. Київ — 1401 випадок;
Київська область — 664 випадки;
Львівська область — 430 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 277 випадків;
Полтавська область — 203 випадки;
Рівненська область — 637 випадків;
Сумська область — 102 випадки;
Тернопільська область — 779 випадків;
Харківська область — 249 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;
Хмельницька область — 82 випадки;
Чернівецька область — 1571 випадок;
Черкаська область — 290 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 30 квітня летальних випадків 261, одужало 1238 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 30 квітня 2020 року у світі зафіксовано 3 194 663 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон із них у США, понад 236 тисяч – в Іспанії, понад 203 тисячі в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій
973 тис. осіб вже одужали. Втім, 227 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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