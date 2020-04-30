Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 30 квітня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 30 квітня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 29 квітня, в Україні зафіксовано 10406 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 540 нових випадків.

До Центру надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 29062.

Статистика по областях станом на ранок 30 квітня така:

Вінницька область — 417 випадків;

Волинська область — 280 випадків;

Дніпропетровська область — 347 випадків;

Донецька область — 68 випадків;

Житомирська область — 374 випадки;

Закарпатська область — 419 випадків;

Запорізька область — 243 випадки;

Івано-Франківська область — 862 випадки;

Кіровоградська область — 391 випадок;

м. Київ — 1401 випадок;

Київська область — 664 випадки;

Львівська область — 430 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 126 випадків;

Одеська область — 277 випадків;

Полтавська область — 203 випадки;

Рівненська область — 637 випадків;

Сумська область — 102 випадки;

Тернопільська область — 779 випадків;

Харківська область — 249 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 82 випадки;

Чернівецька область — 1571 випадок;

Черкаська область — 290 випадків;

Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 30 квітня летальних випадків 261, одужало 1238 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 30 квітня 2020 року у світі зафіксовано 3 194 663 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон із них у США, понад 236 тисяч – в Іспанії, понад 203 тисячі в Італії)

973 тис. осіб вже одужали. Втім, 227 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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