Що саджати у травні в Україні: список овочів і трав

Що потрібно посадити у травні, щоб мати хороший врожай? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

У травні більшість городників починає висаджувати овочеві культури у відкритий ґрунт.

До цього часу земля вже непогано прогрівається, а вологи ще достатньо. Завдяки цьому розсада добре вкорениться і дасть великий врожай у майбутньому.

Втім, для деяких овочів у травні все ще трохи холодно.

Ми розкажемо, що потрібно саджати саме в цьому місяці.

Які овочі саджати у травні

Пряні трави – кріп, петрушку, салат, шпинат, цибулю, шалфей, базилік та інші.

Горох і квасоля – їх потрібно посадити в травні одними з перших. Ці бобові досить витривали, тож без проблем переживуть невеличкі нічні заморозки.

Буряк також садять на початку місяця. Причому, краще сіяти саме насіння, а не пересаджувати розсаду. Так рослини легше переживуть можливі заморозки і менше хворітимуть.

Редис. Цей овоч можна саджати і раніше, втім, якщо посіяти його у травні – є шанс отримати непоганий врожай на початку літа. Термін визрівання редису – від 20 до 45 днів, залежно від сорту.

Капуста (середні та пізні сорти) – у травні висаджують у відкритий ґрунт сіянці висотою 15-20 см. Причому, робити це потрібно саме в другій половині дня.

Кабачки – у південних областях України їх можна одразу сіяти у відкритий ґрунт, а от у північних краще спочатку проростити сіянці.

Морква – її можна саджати з середини травня і до середини липня. Усе залежить від того, коли ти хочеш отримати врожай.

Помідори і перець – розсаду цих овочів пересаджують у відкритий ґрунт у другій половині травня, коли нічні заморозки залишились уже позаду. Те ж саме стосується і баклажанів.

Нагадаємо, раніше ми публікували посівний календар садівника і городника на травень 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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