Магнітні бурі у травні 2020 – календар небезпечних дат

У травні 2020 року планується кілька досить потужних геомагнітних коливань.

Коли саме плануються магнітні бурі у травні, як вони вплинуть на наше здоров’я та як пережити ці періоди?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Календар магнітних бур на травень 2020 – коли будуть магнітні бурі

Наприкінці весни на нас чекає кілька магнітниї бур різної потужності. Деякі з них можуть помітно вплинути на стан здоров’я метеозалежних людей.

6 травня – слабка магнітна буря.

29 травня – середня магнітна буря.

4-5, 23 травня – сильні магнітні бурі.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Коливання магнітного поля Землі мають вплив на усіх нас. Втім більше за всіх страждають метеозалежні люди.

Під час магнітних бур вони можуть мати такі симптоми.

Головний біль та запаморочення.

Нестабільний нервовий стан, перепади настрою.

Підвищення тиску крові.

Біль у суглобах

Безсоння або сонливість

Зменшення активності та працездатності, загальна слабкість.

Як пережити магнітну бурю

Не варто перевантажувати себе надмірно важкою фізичною роботою,.

Якщо є можливість – влаштуй собі релакс.

Уникай стресів та намагайся не нервувати.

Випивай мінімум 1,5 літри чистої води на день.

Відмовся від надто солодкої, солоної та жирної їжі на користь фруктів та овочів.

Виключи з раціону алкоголь та солодкі газовані напої.

Частіше провітрюй кімнату.

Порелаксуй у ванній з ефірним маслом.

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