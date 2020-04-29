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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 29 квітня / 29.04.2020 09:30
29.04.2020 09:30
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 29 квітня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 29 квітня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 29 квітня, в Україні зафіксовано 9866 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 456 нових випадків.

До Центру надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 27846.

Статистика по областях станом на ранок 29 квітня така:

Вінницька область — 412 випадків;
Волинська область — 271 випадок;
Дніпропетровська область — 323 випадки;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 357 випадків;
Закарпатська область — 403 випадки;
Запорізька область — 228 випадків;
Івано-Франківська область — 821 випадок;
Кіровоградська область — 377 випадків;
м. Київ — 1341 випадок;
Київська область — 643 випадки;
Львівська область — 405 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 261 випадок;
Полтавська область — 188 випадків;
Рівненська область — 588 випадків;
Сумська область — 98 випадків;
Тернопільська область — 708 випадків;
Харківська область — 237 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;
Хмельницька область — 81 випадок;
Чернівецька область — 1489 випадків;
Черкаська область — 282 випадки;
Чернігівська область — 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 28 квітня летальних випадків 250, одужало 1003 особи.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 28 квітня 2020 року у світі зафіксовано 3 177 204 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон із них у США, понад 232 тисячі – в Іспанії, понад 201 тисяча в Італії)

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928 тис. осіб вже одужали. Втім, 217 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
29.04.2020 09:30



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