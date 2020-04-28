Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 28 квітня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 28 квітня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 28 квітня, в Україні зафіксовано 9410 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 401 новий випадок.

До Центру надійшло 1127 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616.

Статистика по областях станом на ранок 28 квітня така:

Вінницька область — 406 випадків;

Волинська область — 260 випадків;

Дніпропетровська область — 318 випадків;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 354 випадки;

Закарпатська область — 387 випадків;

Запорізька область — 208 випадків;

Івано-Франківська область — 783 випадки;

Кіровоградська область — 356 випадків;

м. Київ — 1298 випадків;

Київська область — 604 випадки;

Львівська область — 371 випадок;

Луганська область — 32 випадки;

Миколаївська область — 116 випадків;

Одеська область — 248 випадків;

Полтавська область — 180 випадків;

Рівненська область — 553 випадки;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 664 випадки;

Харківська область — 221 випадок;

Херсонська область — 88 випадків;

Хмельницька область — 72 випадки;

Чернівецька область — 1429 випадків;

Черкаська область — 276 випадків;

Чернігівська область — 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 28 квітня летальних випадків 239, одужало 992 особи.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 28 квітня 2020 року у світі зафіксовано 3 041 777 випадки захворювання на коронавірус (понад 988 тисяч з них у США, понад 229 тисяч – в Іспанії, понад 199 тисяч в Італії)

894 тис. осіб вже одужали. Втім, 211 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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