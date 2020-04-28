Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 28 квітня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 28 квітня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 28 квітня, в Україні зафіксовано 9410 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 401 новий випадок.
До Центру надійшло 1127 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616.
Статистика по областях станом на ранок 28 квітня така:
Вінницька область — 406 випадків;
Волинська область — 260 випадків;
Дніпропетровська область — 318 випадків;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 354 випадки;
Закарпатська область — 387 випадків;
Запорізька область — 208 випадків;
Івано-Франківська область — 783 випадки;
Кіровоградська область — 356 випадків;
м. Київ — 1298 випадків;
Київська область — 604 випадки;
Львівська область — 371 випадок;
Луганська область — 32 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 248 випадків;
Полтавська область — 180 випадків;
Рівненська область — 553 випадки;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 664 випадки;
Харківська область — 221 випадок;
Херсонська область — 88 випадків;
Хмельницька область — 72 випадки;
Чернівецька область — 1429 випадків;
Черкаська область — 276 випадків;
Чернігівська область — 39 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 28 квітня летальних випадків 239, одужало 992 особи.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 28 квітня 2020 року у світі зафіксовано 3 041 777 випадки захворювання на коронавірус (понад 988 тисяч з них у США, понад 229 тисяч – в Іспанії, понад 199 тисяч в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій
894 тис. осіб вже одужали. Втім, 211 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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