Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 28 квітня / 28.04.2020 09:23
28.04.2020 09:23
Поділитися

Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 28 квітня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 28 квітня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 28 квітня, в Україні зафіксовано 9410 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 401 новий випадок.

До Центру надійшло 1127 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616.

Статистика по областях станом на ранок 28 квітня така:

Вінницька область — 406 випадків;
Волинська область — 260 випадків;
Дніпропетровська область — 318 випадків;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 354 випадки;
Закарпатська область — 387 випадків;
Запорізька область — 208 випадків;
Івано-Франківська область — 783 випадки;
Кіровоградська область — 356 випадків;
м. Київ — 1298 випадків;
Київська область — 604 випадки;
Львівська область — 371 випадок;
Луганська область — 32 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 248 випадків;
Полтавська область — 180 випадків;
Рівненська область — 553 випадки;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 664 випадки;
Харківська область — 221 випадок;
Херсонська область — 88 випадків;
Хмельницька область — 72 випадки;
Чернівецька область — 1429 випадків;
Черкаська область — 276 випадків;
Чернігівська область — 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 28 квітня летальних випадків 239, одужало 992 особи.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 28 квітня 2020 року у світі зафіксовано 3 041 777 випадки захворювання на коронавірус (понад 988 тисяч з них у США, понад 229 тисяч – в Іспанії, понад 199 тисяч в Італії)

Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій

894 тис. осіб вже одужали. Втім, 211 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
28.04.2020 09:23



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати