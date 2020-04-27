5 причин щоранку пити теплу воду з лимоном

Навіщо пити теплу воду з лимоном зранку? Ранок у Великому Місті зібрав 5 фактів, які переконають тебе це робити кожного дня.
Вода – найкорисніший напій у світі. Вона очищує організм, виводить із нього шлаки і токсини, нормалізує метаболізм, зміцнює імунітет.
Однак не всі знають, що цей ефект можна примножити в кілька разів, якщо замість холодної води пити теплу з додаванням чайної ложки лимонного соку.
Отже, тепла вода …
Допомагає від застуди
Тепла вода з лимоном – природний засіб від застуди, нежитю, кашлю та болю в горлі.
Вона розчиняє мокроту і допомагає видалити її з дихальних шляхів і носоглотки.
У результаті ти дихатимеш вільно і легко, а застуда мине швидше.Також по темі: Не тільки від застуди: корисні властивості лимонів Лимон, лайм або грейпфрут: який цитрус корисніше 5 напоїв для вічної молодості
Зменшує біль у «ці дні»
Тепло води заспокійливо діє на м’язи живота.
Це допомагає зменшити спазми під час менструації. У результаті біль значно зменшується або й зовсім зникає.
А лимонний сік ще й допомагає позбутися нудоти, яка також іноді має місце в «ці дні».
Допомагає схуднути
Тепла вода – чудовий засіб для підтримки здорового обміну речовин. А це – необхідна умова для схуднення.
Аби відчути видимий ефект, потрібно щоранку випивати склянку теплої води з лимоном щонайменше протягом місяця.
Додатковий бонус: тепла вода допомагає “зламати” шар жирової тканини в твоєму тілі. Тож мрія про струнку, підтягнуту фігуру стане трішечки ближче.
Зміцнює нерви
Тепла вода з лимоном посилює циркуляцію крові і сприяє здоров’ю нервової системи.
Більше того, цей напій руйнує непотрібні жирові клітини навколо м’язів і нервів.
Усе це в комплексі допомагає нервовій системі працювати набагато краще.
Стимулює ріст волосся
Мрієш про розкішні довгі локони? Тепла вода з лимоном і тут допоможе.
Вона “активує” коріння волосся і сприяє їх нормальній роботі. Завдяки цьому, ріст волосся суттєво прискорюється.
Нагадаємо,
Фото: Pixabay