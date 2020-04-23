Посівний календар садівника і городника на травень 2020

Займаєшся городом? Не поспішай садити! Адже Ранок у Великому Місті підготував для тебе посівний календар на травень 2020 року. Він потрібен, щоб знати, які дні найкраще для цього підходять.

Посівний календар на травень 2020

Сприятливі дні: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 Несприятливі дні: 1, 7, 9, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31

2-3 травня: вдалий день для посіву та пересадки. До того ж можна садити кущі, дерева та квіти. Оскільки місяць знаходиться у Діві, то цвітіння буде хорошим.

4-5 травня: можна садити зелень, овочі, злакові культури, картоплю. А ще це вдалий період, щоб сіяти квіти та обрізувати кущі.

6 травня: у цей день рекомендується займатися підготовкою насіння до посіву, а саме їх замочуванням і пророщуванням.

8 і 10 травня: місяць знаходиться у Стрільці, тому краще висаджувати рослини, які швидко зростатимуть.

11-12 травня: можна садити овочі, бобові, зернові культури. А також ці дні є вдалими, щоб саджати кущі, дерева і прищеплювати. І не забудь обробляти рослини від шкідливих комах.

13-14 травня: варто займатися станом землі: оброблювати, розпушувати, підгортати, перекопувати.

15 травня: цей день особливо сприятливий для висаджування всіх культур. Окрім того, варто помірно поливати висаджене та розпушувати ґрунт.

16-17 травня: слід займатися посадкою картоплі, редису, цибулі, томатів, баклажанів, буряків. Також це вдалі дні, щоб зайнятися щепленням дерев і ягідних кущів.

20 травня: можна продовжувати висаджувати картоплю, якщо ще не встигли зробити це у попередні дні, а ще варто садити цибулю та багаторічні квіти. День цілком вдалий, щоб провести його на городі чи в саду.

21 травня: сьогодні рекомендовано садити гарбуз, цибулю, червону квасолю, картоплю та інші однорічні рослини.

24 травня: вдалий день, щоб сіяти петрушку, пересаджувати полуницю, а ще обрізати зайві пагони.

25-26 травня: ідеальний час, щоб пересаджувати рослини. А ще саме у цей день добре приймуться розсада квітів і капуста.

Тепер ти знаєш, у які дні краще за все займатися посівом. Зберігай собі посівний календар на травень 2020 і користуйся щоразу, як плануватимеш займатися садом та городом.

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