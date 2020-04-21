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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 21 квітня / 21.04.2020 09:46
21.04.2020 09:46
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 21 квітня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 21 квітня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 21 квітня, в Україні зафіксовано 6125 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 415 нових випадків.

До Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532.

Статистика по областях станом на ранок 21 квітня така:

Вінницька область — 338 випадків;
Волинська область — 174 випадки;
Дніпропетровська область — 122 випадки;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 270 випадків;
Закарпатська область — 205 випадків;
Запорізька область — 137 випадків;
Івано-Франківська область — 556 випадків;
Кіровоградська область — 247 випадків;
м. Київ — 892 випадки;
Київська область — 356 випадків;
Львівська область — 256 випадків;
Луганська область — 25 випадків;
Миколаївська область — 41 випадок;
Одеська область — 146 випадків;
Полтавська область — 101 випадок;
Рівненська область — 341 випадок;
Сумська область — 84 випадки;
Тернопільська область — 435 випадків;
Харківська область — 77 випадків;
Херсонська область — 70 випадків;
Хмельницька область — 49 випадків;
Чернівецька область — 988 випадків;
Черкаська область — 186 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 21 квітня летальних випадків 161, одужало 367 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 21 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 478 634 випадки захворювання на коронавірус (понад 787 тисяч з них у США, понад 200 тисяч – в Іспанії, понад 181 тисяч в Італії)

Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій

651 тис. осіб вже одужали. Втім, 170 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
21.04.2020 09:46



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