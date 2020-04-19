Великдень 2020: привітання у прозі, віршах та картинках

Привітання з Великоднем 2020 українською мовою у віршах і прозі, короткі СМС-вітання, а також листівки.
Великдень, або ж Пасха – одне з найважливіших християнських свят. Воно символізує Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, який прийняв смерть за гріхи усього людства заради порятунку від страшних бід.
Цьогоріч православні та греко-католики святкують Великдень 19 квітня.
Не забудь привітати своїх рідних і друзів із цим світлим святом! Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання на будь-який смак.
Найкращі привітання з Пасхою
Великдень – привітання в прозі
Вітаю з Великоднем та в це чудове свято хочу побажати йти по життю з доброю мрією, високими прагненнями, щирою надією, міцною вірою і великою любов’ю. Нехай ніжний аромат здобних пасок, яскраві фарби яєць, дзвінкий сміх і світлі посмішки близьких наповнять цей день справжнім дивом і прекрасним настроєм.
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Найщиріші вітання з нагоди найбільшого християнського свята Воскресіння Христового! Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у Вашу оселю радість, віру, надію і любов. Христос Воскрес!
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Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких
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Вітаю зі святом Пасхи! Бажаю, щоб доля подарувала безліч приводів для радості і щастя! Нехай збудуться всі заповітні бажання, а найголовніші цілі впевнено приведуть до успіху і нових вершин! Вірте в себе!
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Христос Воскрес!
З відчуттям глибокої радості і від щирого серця поздоровляємо вас з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій!Нехай до Вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пламеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх Вам земних благ!
Великдень – привітання у віршах
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!
***
У світлий Великдень вклоняюсь вам щиро,
Бажаю вам щастя, бажаю вам миру!
Хай сонечко в небі завжди вам сіяє,
У доброму ділі хай Бог помагає!
Достатку бажаю, міцного здоров’я,
З повагою люди до вас щоб, з любов’ю,
Усе, що задумали ви, щоб збулося,
Щоб радісно вам на землі цій жилося!
***
І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля –
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.
***
Я зі святом вас вітаю,
Миру й радості бажаю,
Світлої надії,
Виправдання мрії,
Добрих днів щасливих,
Друзів незрадливих,
Крашанки хай сяють,
З Пасхою вітають!
***
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
Нехай пасхальна радість
Не залишає Вас у всі дні вашого життя!
Короткі СМС-привітання з Великоднем
Проміння чисте
Падає з небес
Вітаємо з Великоднем
Христос воскрес!
***
Нехай Божа ласка
зійде з небес,
смачна буде паска,
Христос Воскрес!
***
Світло Великого Дня і любов
Промовляють до нас найщирішою з мов.
Щоб ми з тобою серцем пораділи
Й за те, що маємо, подякувати вміли!
***
Весна розцвіла, неначе казка,
І посилає сонце проміння із небес.
Вітаю із щасливим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
***
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
— Христос Воскрес! — Воістину воскрес!
Картинки і листівки з Великоднем
Нагадаємо, раніше ми публікували оригільні привітання з Днем народження.
Фото: Pixabay