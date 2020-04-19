Коронавірус в Україні та світі: статистика за 19 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 19 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 19 квітня, в Україні зафіксовано 5449 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 343 нові випадки.
До Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17368.
Статистика по областях станом на ранок 19 квітня така:
Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 150 випадків;
Дніпропетровська область — 110 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 211 випадків;
Закарпатська область — 182 випадки;
Запорізька область — 131 випадок;
Івано-Франківська область — 480 випадків;
Кіровоградська область — 245 випадків;
м. Київ — 801 випадок;
Київська область — 304 випадки;
Львівська область — 245 випадків;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 112 випадків;
Полтавська область — 61 випадок;
Рівненська область — 308 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 390 випадків;
Харківська область — 67 випадків;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 47 випадків;
Чернівецька область — 889 випадків;
Черкаська область — 151 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 18 квітня летальних випадків 141, одужало 347 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 19 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 330 259 випадків захворювання на коронавірус (понад 735 тисяч з них у США, понад 194 тисячі – в Іспанії, понад 175 тисяч в Італії, понад 152 тисячі – у Франції, понад 143 тисячі – у Німеччині, )Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
598 тис. осіб вже одужали. Втім, 160 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
Фото: Pixabay