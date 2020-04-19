Коронавірус в Україні та світі: статистика за 19 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 19 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 19 квітня, в Україні зафіксовано 5449 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 343 нові випадки.

До Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17368.

Статистика по областях станом на ранок 19 квітня така:

Вінницька область — 330 випадків;

Волинська область — 150 випадків;

Дніпропетровська область — 110 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 211 випадків;

Закарпатська область — 182 випадки;

Запорізька область — 131 випадок;

Івано-Франківська область — 480 випадків;

Кіровоградська область — 245 випадків;

м. Київ — 801 випадок;

Київська область — 304 випадки;

Львівська область — 245 випадків;

Луганська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 112 випадків;

Полтавська область — 61 випадок;

Рівненська область — 308 випадків;

Сумська область — 83 випадки;

Тернопільська область — 390 випадків;

Харківська область — 67 випадків;

Херсонська область — 63 випадки;

Хмельницька область — 47 випадків;

Чернівецька область — 889 випадків;

Черкаська область — 151 випадок;

Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 18 квітня летальних випадків 141, одужало 347 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 19 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 330 259 випадків захворювання на коронавірус (понад 735 тисяч з них у США, понад 194 тисячі – в Іспанії, понад 175 тисяч в Італії, понад 152 тисячі – у Франції, понад 143 тисячі – у Німеччині, )

598 тис. осіб вже одужали. Втім, 160 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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