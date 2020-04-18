Коронавірус в Україні та світі: статистика за 18 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 18 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 18 квітня, в Україні зафіксовано 5106 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 444 новий випадок.
До Центру надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637.
Статистика по областях станом на ранок 18 квітня така:
Вінницька область — 319 випадків;
Волинська область — 134 випадки;
Дніпропетровська область — 104 випадки;
Донецька область — 14 випадків;
Житомирська область — 197 випадків;
Закарпатська область — 166 випадків;
Запорізька область — 127 випадків;
Івано-Франківська область — 462 випадки;
Кіровоградська область — 234 випадки;
м. Київ — 770 випадків;
Київська область — 280 випадків;
Львівська область — 221 випадок;
Луганська область — 9 випадків;
Миколаївська область — 31 випадок;
Одеська область — 106 випадків;
Полтавська область — 49 випадків;
Рівненська область — 283 випадки;
Сумська область — 82 випадки;
Тернопільська область — 366 випадків;
Харківська область — 62 випадки;
Херсонська область — 56 випадків;
Хмельницька область — 41 випадок;
Чернівецька область — 840 випадків;
Черкаська область — 141 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 18 квітня летальних випадків 133, одужало 275 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 18 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 249 662 випадків захворювання на коронавірус (понад 702 тисячі з них у США, понад 190 тисячі – в Іспанії, понад 172 тисяч в Італії, понад 149 тисяч – у Франції, понад 141 тисячі – у Німеччині, )Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
568 тис. осіб вже одужали. Втім, 154 219 випадки, на жаль, стали летальними.
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Фото: Pixabay