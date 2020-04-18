Коронавірус в Україні та світі: статистика за 18 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 18 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 18 квітня, в Україні зафіксовано 5106 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 444 новий випадок.

До Центру надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637.

Статистика по областях станом на ранок 18 квітня така:

Вінницька область — 319 випадків;

Волинська область — 134 випадки;

Дніпропетровська область — 104 випадки;

Донецька область — 14 випадків;

Житомирська область — 197 випадків;

Закарпатська область — 166 випадків;

Запорізька область — 127 випадків;

Івано-Франківська область — 462 випадки;

Кіровоградська область — 234 випадки;

м. Київ — 770 випадків;

Київська область — 280 випадків;

Львівська область — 221 випадок;

Луганська область — 9 випадків;

Миколаївська область — 31 випадок;

Одеська область — 106 випадків;

Полтавська область — 49 випадків;

Рівненська область — 283 випадки;

Сумська область — 82 випадки;

Тернопільська область — 366 випадків;

Харківська область — 62 випадки;

Херсонська область — 56 випадків;

Хмельницька область — 41 випадок;

Чернівецька область — 840 випадків;

Черкаська область — 141 випадок;

Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 18 квітня летальних випадків 133, одужало 275 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 18 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 249 662 випадків захворювання на коронавірус (понад 702 тисячі з них у США, понад 190 тисячі – в Іспанії, понад 172 тисяч в Італії, понад 149 тисяч – у Франції, понад 141 тисячі – у Німеччині, )

568 тис. осіб вже одужали. Втім, 154 219 випадки, на жаль, стали летальними.

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Фото: Pixabay

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