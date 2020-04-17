Вихідні в травні 2020: коли і скільки будуть відпочивати українці

У травні 2020 на українців чекають 2 додаткові вихідні дні.

Коли саме будемо відпочивати на травневі свята – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

У травні 2020 року для працівників із п’ятиденним робочим тижнем будуть 12 вихідних і 19 робочих днів.

Додаткові вихідні плануються 1 і 11 травня, таким чином двічі за місяць ми будемо мати довгі вікенди.

1 травня відзначається Міжнародний день праці, а 9 травня – День перемоги.

Оскільки 9 травня припадає на суботу, вихідний переноситься на понеділок, 11 травня.

Таким чином, вихідними днями в травні 2020 будуть: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.

Вихідні у травні 2020 – календар

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні у квітні 2020.

Фото: Pixabay

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