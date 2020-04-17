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ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика за 17 квітня – інтерактивна карта / 17.04.2020 09:32
17.04.2020 09:32
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Коронавірус в Україні та світі: статистика за 17 квітня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу станом на 09.00 17 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 17 квітня, в Україні зафіксовано 4662 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 501 новий випадок.

До Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448.

Статистика по областях станом на ранок 17 квіня така:

Вінницька область — 296 випадків;
Волинська область — 122 випадки;
Дніпропетровська область — 89 випадків;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 177 випадків;
Закарпатська область — 150 випадків;
Запорізька область — 118 випадків;
Івано-Франківська область — 427 випадків;
Кіровоградська область — 218 випадків;
м. Київ — 705 випадків;
Київська область — 253 випадки;
Львівська область — 203 випадки;
Луганська область — 9 випадків;
Миколаївська область — 22 випадки;
Одеська область — 93 випадки;
Полтавська область — 41 випадок;
Рівненська область — 240 випадків;
Сумська область — 81 випадок;
Тернопільська область — 353 випадки;
Харківська область — 56 випадків;
Херсонська область — 51 випадок;
Хмельницька область — 38 випадків;
Чернівецька область — 759 випадків;
Черкаська область — 137 випадків;
Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 17 квітня летальних випадків 125, одужало 246 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 17 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 159 267 випадків захворювання на коронавірус (понад 671 тисяча з них у США, понад 184 тисячі – в Іспанії, понад 168 тисяч в Італії, понад 147 тисяч – у Франції, понад 137 тисячі – у Німеччині, )

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

548 122 особи вже одужали. Втім, 145 563 випадки, на жаль, стали летальними.

Що коронавірус змінив у світі

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
17.04.2020 09:32



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