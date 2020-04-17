Коронавірус в Україні та світі: статистика за 17 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 17 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 17 квітня, в Україні зафіксовано 4662 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 501 новий випадок.

До Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448.

Статистика по областях станом на ранок 17 квіня така:

Вінницька область — 296 випадків;

Волинська область — 122 випадки;

Дніпропетровська область — 89 випадків;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 177 випадків;

Закарпатська область — 150 випадків;

Запорізька область — 118 випадків;

Івано-Франківська область — 427 випадків;

Кіровоградська область — 218 випадків;

м. Київ — 705 випадків;

Київська область — 253 випадки;

Львівська область — 203 випадки;

Луганська область — 9 випадків;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 93 випадки;

Полтавська область — 41 випадок;

Рівненська область — 240 випадків;

Сумська область — 81 випадок;

Тернопільська область — 353 випадки;

Харківська область — 56 випадків;

Херсонська область — 51 випадок;

Хмельницька область — 38 випадків;

Чернівецька область — 759 випадків;

Черкаська область — 137 випадків;

Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 17 квітня летальних випадків 125, одужало 246 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 17 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 159 267 випадків захворювання на коронавірус (понад 671 тисяча з них у США, понад 184 тисячі – в Іспанії, понад 168 тисяч в Італії, понад 147 тисяч – у Франції, понад 137 тисячі – у Німеччині, )

548 122 особи вже одужали. Втім, 145 563 випадки, на жаль, стали летальними.

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Фото: Pixabay

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