Ідеальна глазур для паски: найкращі рецепти

Як приготувати ідеальну глазур для паски, яка буде смачною, не кришитиметься та гарно виглядатиме?
Ранок у Великому Місті приготував для тебе найкращі рецепти глазурі із фото та відео – як класичної білкової, так і без яєць.
Рецепти глазуру для паски
Білкова глазур на паску
Інгредієнти
- Білок яйця – 1 шт
- Цукрова пудра 230 г
- Лимонний сік – 1ч.л.
Приготування
- У глибокій мисці міксером збивай білок, поки не з’явиться піна.
- Додай половину пудри і лимонний сік та перемішай виделкою.
- Починай збивати суміш міксером на малій швидкості, поступово додаючи решту пудри.
- Нанеси глазур на ще гарячі паски та прикрась, як тобі подобається.
Глазур для паски без яєць з лимонним соком
Інгредієнти
- Цукрова пудра – 160 г
- Лимонний сік – 3 ст.л.
Приготування
- Змішай лимонний сік із пудрою та ретельно перемішай до однорідності.
- Нанеси на холодні паски та прикрась присипкою.
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Глазур для паски без яєць на желатині
Інгредієнти
- Цукрова пудра – 100 г
- Желатин – 1 ч.л.
- Вода – 4 ст.л.
Приготування
- Змішай желатин з 2 ст.л. води та залиш на півгодини.
- Змішай решту води з пудрою та доведи до кипіння, постійно помішуючи. Як тільки з’явилися бульбашки – одразу зніми з плити.
- Змішай сироп із желатином та збивай глазур міксером на високій швидкості, поки вона не стане білою та густою.
Глазур для паски – відео
Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі рецепти паски.