Смс-шахраї видурюють гроші під час карантину – найпоширеніші схеми

Шахраї на карантині не сидять без діла, вони вигадують нові схеми, як із вас видурити гроші. Ми розкажемо найпоширеніші методи.

Топ 3 найпоширеніші методи шахраїв

Метод №1: смс із банку

Нібито з банку вам надходить смс про державну допомогу, яку ви можете отримати. Для цього просять надіслати усі дані вашого банківського рахунку: номер, код, термін дії.

Зверніть увагу! У таких повідомленнях від шахраїв зазвичай багато граматичних помилок.

Метод №2: новини про COVID-19

Злочинці відправляють смс із новинами про коронавірус нібито від офіційних організацій. У повідомленні прикріплене посилання, за яким ви маєте перейти.

У жодному разі цього не робіть! Шахраї на це і розраховують. Щойно ви перейдете за ним, і завантажаться шкідливі програми, через які вони викрадуть ваші персональні дані.

А потім і ваші гроші з рахунків. Будь-яке посилання треба розглядати як небезпечне і перевіряти його!

Метод №3: благодійні організації

Фейкові благодійні організації надсилають повідомлення з проханням перевести гроші для боротьби із вірусом. Наприклад, аби допомогти пенсіонерам.

Довірливі українці відгукуються та скидають гроші. А шахраї забирають їх собі.

Тому, перш ніж зробити добру справу, перевірте, що це за організація, їхні контакти, кому вони вже допомогли. Чи мають вони сайт.

Варто пам’ятати, що сумнівні повідомлення не потрібно читати, переходити за посиланнями, відправляти кошти чи давати якісь свої дані. Бажано навіть не відкривати їх.

Більше про методи шахраїв та як із ними боротись – дивіться в сюжеті рубрики Гаряча тема.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купувати через інтернет, щоб не натрапити на продавця-шахрая.

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